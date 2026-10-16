Salem Al-Dawsari, kapten Al Hilal, kembali menjalani latihan bersama tim, beberapa hari sebelum menghadapi Al Hazem di Liga Roshn Saudi.

Al Hilal akan menjamu Al Hazem pada hari Senin mendatang di Stadion Kingdom Arena, Riyadh, ibu kota Arab Saudi, dalam pekan kesepuluh Liga Roshn.

Dan 72 jam sebelum pertandingan, klub Al Hilal merilis sebuah video melalui akun resmi mereka di "Snapchat", yang memperlihatkan keikutsertaan Salem Al-Dawsari dalam latihan bersama tim.

"Tornado" absen dari Al Hilal sejak awal musim ini, akibat menjalani operasi usai tampil bersama timnas Arab Saudi di turnamen Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada, dan Meksiko.

Pertandingan berikutnya HIL Saudi Pro League 14.00 ALH

Meski kapten Al Hilal itu sudah kembali ke latihan bersama tim sekitar dua pekan lalu, dan nyaris tampil dalam laga klasik melawan rival tradisional Al Ittihad pada Sabtu lalu, ia mengalami cedera hanya 24 jam sebelum pertandingan.

Al-Dawsari juga absen saat Al Hilal menghadapi Al Sadd Qatar pada Selasa lalu, dalam pekan kedua fase liga Liga Champions Asia Elite, sebelum akhirnya kembali berlatih hari ini, Jumat.

Perlu diingat, Al Hilal menempati posisi kedua di klasemen Liga Arab Saudi dengan 21 poin, hanya tertinggal satu poin dari Al Qadsiah yang telah memainkan satu pertandingan lebih banyak.