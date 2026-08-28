Setelah kejatuhan dramatis di Eropa, Trabzonspor mengejutkan pelatihnya

Klub Turki Trabzonspor yang diperkuat bintang Mesir Mohamed Salah gagal lolos ke ajang Liga Eropa musim ini, menyusul kekalahan telak dengan skor 4-0 dari Ferencvaros asal Hungaria dalam laga leg kedua babak kualifikasi menuju fase liga, Kamis malam kemarin, setelah sebelumnya kalah 1-0 di kandang sendiri pada leg pertama.

Usai kekalahan besar tersebut, pelatih Fatih Tekke mengajukan pengunduran dirinya secara langsung, mengakhiri perjalanannya bersama tim yang telah berlangsung sejak bulan Maret 2025, yang selama itu ia berhasil meraih gelar Piala Turki musim lalu bersama tim.

Meski mengalami kekalahan besar dan hanya berhak tampil di Liga Konferensi Eropa, klub Turki tersebut mengeluarkan pernyataan resmi hari Jumat ini, yang menegaskan penolakan dewan direksi atas permohonan pengunduran diri yang diajukan Tekke, sekaligus menyatakan kembali kepercayaan padanya untuk memimpin tim dari bangku cadangan dalam laga Liga Utama yang dinanti pada hari Senin mendatang menghadapi Amedspor.

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Trabzonspor mengaitkan keputusan itu dengan "tekanan emosional yang berat" yang menyusul kekalahan telak di Budapest, yang menyaksikan tim Turki mengakhiri pertandingan hanya dengan sembilan pemain setelah kartu merah untuk Ruslan Malinovskyi dan Sidnei Lobo Cabral.

Tekke berkata usai kekalahan itu dalam pernyataan yang dikutip surat kabar Turki "Fanatik": "Nasib buruk dan cuaca yang tidak biasa adalah hal yang bisa diterima, tetapi saya tidak bisa menerima penampilan seperti ini. Saya tidak bisa tidur dengan perasaan seperti ini, dan saya mohon semua orang memaafkan saya, kami telah mengerahkan segala kemampuan kami."

Perkembangan ini datang setelah klub mengontrak Salah dengan kontrak berdurasi dua tahun usai kepergiannya dari Liverpool. Bursa transfer musim panas Trabzonspor menunjukkan aktivitas yang intens dengan merekrut pemain internasional Ukraina Malinovskyi dari Genoa dan Cabral dari Benfica, selain pemain Brasil Fabinho eks Liverpool dalam transfer bebas setelah kepergiannya dari Al-Ittihad Saudi.

Perlu diketahui bahwa Trabzonspor mengakhiri musim lalu di peringkat ketiga Liga Turki dengan selisih 8 poin dari sang juara Galatasaray, yang mengantarkannya menjalani kualifikasi Liga Eropa sebelum penobatannya sebagai juara Piala Turki. Klub ini memiliki koleksi 7 gelar liga domestik, yang terakhir pada musim (2021-2022).