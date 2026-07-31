Paris Saint-Germain melanjutkan aktivitas intensifnya di bursa transfer musim panas, dengan membuka negosiasi resmi bersama klub Belanda, Ajax Amsterdam, untuk merekrut winger berbakat Mika Godts, dalam langkah yang bertujuan memperkuat lini serang tim asal Paris tersebut setelah menuntaskan transfer pemain Norwegia, Magnus Akliouche, dengan nilai 50 juta euro.

Jurnalis Italia yang berspesialisasi dalam urusan transfer, Fabrizio Romano, menyebutkan bahwa manajemen klub Paris telah menjalin komunikasi dengan Ajax Amsterdam, dan saat ini tengah berlangsung negosiasi antara kedua pihak untuk mencapai kesepakatan terkait transfer winger asal Belgia berusia 21 tahun tersebut, yang tampil luar biasa dengan mencetak 17 gol dan menyumbangkan 15 assist dalam 44 pertandingan di seluruh kompetisi.

Godts setujui persyaratan dari Paris

Dalam perkembangan yang menarik, Paris Saint-Germain melakukan kontak awal dengan sang pemain, di mana penasihat olahraga klub, Luis Campos, berbicara dengan Godts dalam pembicaraan yang digambarkan sebagai "sangat produktif".

Winger asal Belgia itu mengungkapkan kekagumannya yang besar terhadap proyek olahraga yang dipaparkan Campos, serta menunjukkan keinginan yang jelas untuk bergabung dengan skuad klub Paris, yang memberikan keunggulan besar bagi manajemen Saint-Germain dalam negosiasi dengan Ajax.

Ajax hadapi keinginan pemain untuk pergi

Sementara Ajax berharap dapat mempertahankan talenta muda potensialnya, klub Belanda itu kini benar-benar menyadari keinginan Godts untuk pindah ke ibu kota Prancis, hal yang menempatkan manajemen klub Belanda tersebut dalam posisi sulit selama negosiasi yang sedang berlangsung antara kedua pihak untuk mencapai kesepakatan akhir.

Paris Saint-Germain berpeluang mengamankan tambahan lini serang potensial dengan cepat jika negosiasi berhasil, terutama di tengah keraguan seputar masa depan winger Prancis Bradley Barcola, yang menjadi incaran beberapa klub raksasa di Liga Primer Inggris.

Pengganti Diomande yang menuju Real Madrid

Ketertarikan Paris Saint-Germain kepada Godts muncul setelah klub gagal merekrut winger asal Pantai Gading Yan Diomande, yang namanya kerap disebut dalam beberapa hari terakhir sebagai target klub Paris, namun diperkirakan pada akhirnya akan bergabung dengan klub Spanyol, Real Madrid.

Klub Paris sangat membutuhkan penguatan di posisi winger, sehingga mereka melanjutkan upaya untuk membangun tim yang mampu bersaing memperebutkan seluruh gelar domestik maupun kontinental setelah meraih gelar Liga Champions Eropa musim lalu.