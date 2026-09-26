Kontroversi wasit masih menyelimuti atmosfer derbi ibu kota Spanyol, Madrid; di mana perbincangan terus berlanjut selama beberapa hari mengenai penampilan wasit lapangan Ortiz Arias dan wasit teknologi video Trujillo Suarez, dalam laga yang dimenangkan Atletico dengan skor (2-1) pada hari Minggu lalu.

Yang mendominasi sorotan adalah protes keras Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, seusai laga, ketika ia memperlihatkan foto-foto cetak dari dua insiden wasit sambil menuntut pengusiran duo Cuti Romero dan Kang In Lee atas pelanggaran keras mereka terhadap Jude Bellingham dan Fede Valverde secara berurutan.

Diego Simeone, direktur teknik Atletico Madrid, sebelumnya telah mengawali kritik terhadap tindakan ini dalam konferensi pers seusai pertandingan dengan mengatakan: "Kita berada di posisi istimewa dan mendapatkan jangkauan media yang luas sebagai pelatih, dan kita harus berhati-hati dalam apa yang kita ucapkan. Kita harus tahu bagaimana menghormati wasit dan rekan-rekan kita, dan ketika ada orang yang melewati batas rasa hormat, entah namanya Mourinho, Simeone, Flick, atau Pellegrini, itu adalah hal yang tidak dapat diterima dan batas ini tidak seharusnya dilewati."

Kemudian giliran pemain internasional Spanyol Alex Baena, pemain Atletico Madrid, untuk menyampaikan pendapatnya saat berada di pemusatan latihan tim nasional, di mana ia berbicara kepada jaringan "Telemadrid" dengan sangat jelas, menegaskan bahwa keriuhan ini bertujuan mengalihkan perhatian dari hasil pertandingan. Pemilik nomor punggung 10 di Rojiblancos itu berkata, seperti dikutip surat kabar "AS" Spanyol: "Ia mengeluh karena ia kalah. Seandainya keadaannya terbalik, tidak akan ada semua pembicaraan tentang kontroversi wasit ini, dan inilah yang biasanya terjadi: ketika Real Madrid kalah dari Atletico, mereka mencoba mencari hal-hal lain untuk difokuskan alih-alih kekalahan mereka."

Baena menutup pernyataannya mengenai tindakan pelatih asal Portugal itu: "Apakah itu ledakan amarah? Ya, bagiku tampak seperti itu. Semua pertunjukan dan pemandangan itu tampak seperti ledakan amarah dan tanda tidak tahu bagaimana cara kalah serta menerima kekalahan."