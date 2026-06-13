Setelah kasus Swiss... Maroko memuncaki daftar yang kontroversial dalam sejarah Piala Dunia

Gol yang dicetak oleh bintang Swiss, Breel Embolo, melalui tendangan penalti, telah mengubah salah satu rekor historis di Piala Dunia, hari Sabtu ini.

Empolu berhasil mencetak tendangan penalti pertama dalam sejarah negaranya di Piala Dunia, membawa timnya unggul 1-0 atas Qatar, dalam pertandingan pertama Grup B, di Stadion Levi's di California, Amerika Serikat.

Dengan demikian, Maroko (23 pertandingan) menjadi tim yang telah memainkan jumlah pertandingan terbanyak di Piala Dunia tanpa pernah mendapatkan satu pun tendangan penalti.

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Gol tersebut juga memiliki arti khusus bagi Embolo secara pribadi, karena penyerang Swiss ini bergabung dengan daftar pemain yang mencetak gol di Piala Dunia saat membela klub Rennes di Prancis.

Daftar tersebut mencakup: François Omam-Beak dengan Kamerun pada 1990, Alexander Frei bersama Swiss pada 2006, Asamoah Gyan (Ghana) pada 2010, Wahbi Khazri (Tunisia) pada 2018, Lukasz Majer bersama Kroasia pada 2022, sebelum Imbulo bergabung dengan mereka hari ini.