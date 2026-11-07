Setelah kasus Maroko dan Senegal, krisis final Piala Dunia mengetuk pintu CAS

Komite Banding Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA" memutuskan untuk menerima sebagian banding yang diajukan Federasi Sepak Bola Argentina terhadap sanksi yang dijatuhkan kepada sejumlah elemen timnas, menyusul peristiwa yang terjadi pada final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol, dengan mengurangi hukuman Nahuel Molina dan mempertahankan hukuman Leandro Paredes.

Menurut yang dilaporkan surat kabar Spanyol "Marca", FIFA mengurangi hukuman Molina, mantan pemain Atletico Madrid, dari larangan tampil selama 7 pertandingan menjadi 4 pertandingan, serta mengurangi denda yang dijatuhkan kepadanya dari 90 ribu dolar menjadi 60 ribu.

Sebaliknya, Federasi Internasional mempertahankan hukuman Paredes, gelandang itu, berupa larangan tampil selama 10 pertandingan, di samping denda sebesar 90 ribu dolar.

Federasi Argentina mengumumkan dalam pernyataan resmi bahwa pihaknya akan meminta memperoleh dasar pertimbangan putusan-putusan tersebut, sebagai persiapan untuk mengajukan keberatan atasnya di hadapan Pengadilan Arbitrase Olahraga "CAS", seraya menegaskan bahwa pihaknya memiliki "argumen yang cukup dari sisi faktual maupun hukum" untuk menuntut peninjauan ulang sanksi-sanksi tersebut.

Langkah ini datang pada saat "CAS" sedang menangani krisis final lain, yakni final Piala Afrika 2025 antara Maroko dan Senegal, dan dijadwalkan akan mengumumkan putusan akhirnya pada akhir November ini.

Sanksi akibat nyanyian diskriminatif pada final Piala Dunia

Federasi Argentina sebelumnya telah mengajukan banding terhadap sanksi yang dijatuhkan Komite Disiplin FIFA, menyusul peristiwa yang berkaitan dengan nyanyian diskriminatif yang terjadi pada pertandingan-pertandingan timnas selama Piala Dunia, di antaranya final yang mempertemukan Argentina dan Spanyol pada Juli lalu dan berakhir dengan kemenangan Spanyol 1-0 serta mahkota gelar bagi mereka.

FIFA menjatuhkan denda kepada Federasi Argentina sebesar 321 ribu dolar, di samping sanksi terkait pembatasan kehadiran suporter pada pertandingan-pertandingan timnas, berdasarkan sejumlah pasal berbeda dari regulasi disiplin Federasi Internasional, akibat peristiwa yang terjadi pada pertandingan Argentina melawan Tanjung Verde, Mesir, Swiss, Inggris, dan Spanyol.

Sanksi sebelumnya juga mencakup larangan tampil satu pertandingan bagi Thiago Almada, di samping larangan tampil bagi Roberto Ayala, salah satu anggota staf kepelatihan, selama 3 pertandingan.

FIFA sebelumnya pada Agustus lalu telah menyetujui permintaan Federasi Argentina untuk menghitung pertandingan di mana para pemain dilarang tampil ke dalam pertandingan persahabatan maupun laga resmi yang dijalani timnas di bawah naungan Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan "CONMEBOL", "mana yang lebih dahulu".