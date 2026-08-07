Arsenal memutuskan untuk mempertimbangkan kembali langkah mereka di bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung saat ini setelah gagal dalam upayanya merekrut bintang Real Madrid asal Brasil, Vinicius Junior, yang memperpanjang kontraknya kemarin, Kamis.

Sejumlah laporan mengungkapkan bahwa Vinicius, yang tengah memasuki tahun terakhirnya bersama Real Madrid dan terbuka untuk pindah ke Liga Inggris, menolak tawaran Arsenal dan lebih memilih menandatangani kontrak baru yang membuatnya bertahan di Madrid hingga tahun 2032 dengan bayaran 480 ribu pound sterling per pekan.

Penolakan ini menempatkan pelatih Arsenal, Mikel Arteta, dalam situasi sulit di posisi sayap kiri, terutama dengan keterbukaan klub untuk menjual Gabriel Martinelli dan ketidakpuasannya terhadap pemain baru, Christos Tzolis.

Menurut surat kabar Inggris "The Sun", direktur olahraga Andrea Berta telah menetapkan enam nama alternatif, yang pertama adalah pemain Prancis Bradley Barcola dari Paris Saint-Germain, yang klubnya meminta 145 juta sterling untuk menjualnya meski masih tersisa dua tahun dalam kontraknya, dan Liverpool juga berkeinginan merekrutnya.

Surat kabar itu menyebutkan bahwa nama kedua adalah Marcus Rashford, yang menjadi tersedia dengan harga rendah setelah dipinggirkan di Manchester United dan dipinjamkan ke Aston Villa serta Barcelona. Ia memiliki klausul yang memungkinkan kepergiannya dengan harga 40 juta sterling yang masa berlakunya berakhir pada 15 Juli, dan kini diperkirakan akan pergi dengan nilai yang lebih rendah.

Surat kabar itu menjelaskan bahwa nama pemain Portugal Rafael Leao muncul dalam daftar, setelah ia keluar dari rencana Milan dan memasuki negosiasi dengan Galatasaray, namun tawaran dari Arsenal dapat mengubah tujuannya.

Pedro Neto, sayap Chelsea, menjadi pilihan lain, setelah kontribusinya berupa dua puluh gol musim lalu antara mencetak gol dan assist. Chelsea meminta 70 juta sterling untuk melepasnya di tengah minat dari Manchester City.

Pemain Belanda Cody Gakpo berada di posisi kelima, di mana Liverpool menginginkan sekitar 60 juta untuk pemainnya yang telah mencetak 50 gol sejak Januari 2022, dan ia dikaitkan kuat dengan kepindahan ke Tottenham.

Adapun nama terakhir adalah pemain Spanyol Nico Williams, juara dunia bersama Spanyol meski mengalami cedera kronis di area pubis musim lalu. Ia terikat kontrak dengan Athletic Bilbao hingga 2035 dengan klausul pelepasan senilai 77 juta sterling.