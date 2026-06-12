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FC Machida Zelvia v Al Ittihad: AFC Champions EliteGetty Images Sport
GOAL

Diterjemahkan oleh

Setelah insiden pemukulan wasit... AFC menghancurkan impian bintang Al-Ittihad

Machida Zelvia vs Al Ittihad
Machida Zelvia
Al Ittihad
AFC Champions League Elite
A. Sharahili
Jepang
Arab Saudi

Tembakan mengejutkan yang membuat Brigadir Jatuh Pingsan

Asosiasi Sepak Bola Asia (AFC) mengumumkan sanksi berat terhadap Ahmed Sharahili, bek tim Al-Ittihad, terkait insiden penyerangan terhadap wasit dalam pertandingan timnya melawan Machida dari Jepang di babak perempat final edisi terakhir Piala Asia.

Al-Ittihad tersingkir dari turnamen tersebut setelah kalah 0-1 dari Machida, pertandingan yang diwarnai serangkaian keputusan wasit yang kontroversial.

Setelah pertandingan, Sharahili berlari ke arah wasit dan mendorongnya dengan keras, yang membuat wasit mengeluarkan kartu merah kepadanya.

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Asosiasi Sepak Bola Asia (AFC) memutuskan untuk menghukum Ahmed Sharahili dengan skorsing 10 pertandingan pada edisi mendatang di turnamen elit tersebut, serta denda sebesar 10 ribu dolar.

Dengan demikian, Sharahili kemungkinan besar akan absen dalam sebagian besar pertandingan Al-Ittihad, jika tim tersebut berhasil melaju ke babak selanjutnya di edisi mendatang.

Al-Ittihad dijadwalkan untuk berpartisipasi dalam babak kualifikasi turnamen tersebut, setelah mengakhiri musim lalu di peringkat kelima Liga Roshen.

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