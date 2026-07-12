Setelah insiden dalam pertandingan melawan Maroko... Langkah resmi Prancis menjelang laga melawan Spanyol

Sebuah laporan media, hari ini Minggu, mengungkap persiapan besar-besaran di Prancis menjelang laga melawan Spanyol, lusa Selasa, di semifinal Piala Dunia 2026.

Situs web Foot Mercato melaporkan: "Tidak ada toleransi sama sekali. Seperti yang terjadi pada final Liga Champions bersama Paris Saint-Germain pada Mei lalu, Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez mengumumkan pengamanan berskala besar di seluruh negeri pada hari Selasa."

Sebanyak 70 ribu polisi dan gendarmerie akan dikerahkan untuk mengamankan pertandingan semifinal Piala Dunia timnas Prancis serta perayaan Hari Bastille.

Nunez menegaskan, dalam pernyataannya di saluran BFMTV, bahwa pengamanan ini akan berlangsung “sepanjang hari dan malam.”

Langkah-langkah keamanan untuk parade militer yang dijadwalkan pada 14 Juli di Avenue des Champs-Élysées akan dimulai pukul sepuluh pagi.

Pertandingan antara Prancis dan Spanyol akan dimulai pukul sembilan malam (waktu Prancis). Meskipun Laurent Nunez menggambarkan pertandingan perempat final antara Prancis dan Maroko (2-0) sebagai “secara umum berjalan lancar”, seorang gadis berusia 17 tahun tewas di Prancis utara setelah tertabrak truk yang dia naiki untuk merayakan kemenangan Prancis. Selain itu, 89 orang ditangkap.