Setelah insiden Al-Dosari... Al-Hilal bernapas lega dengan kembalinya dua pemain bertahan

Pelatih Al-Hilal asal Italia, Simone Inzaghi, bisa bernapas lega dengan kembalinya dua pemain kunci di lini belakang menjelang laga melawan Al-Taawoun, Sabtu mendatang, dalam rangkaian pekan ke-27 Liga Profesional Roshen.

Al-Hilal tengah dilanda serangkaian cedera serius, di antaranya dialami oleh Salem Al-Dossari, Sultan Mandash, dan pemain Prancis Simon Bouabri.

Al-Hilal mengumumkan melalui akun resminya di platform media sosial "X" bahwa duo lini belakang, Mutaib Al-Harbi dan Hassan Tembakti, telah pulih.

Tim medis Al-Hilal menjelaskan bahwa keduanya telah mengikuti latihan bersama yang digelar hari Kamis ini dengan normal.

Oleh karena itu, keputusan untuk memainkan keduanya atau tidak ada di tangan Simone Inzaghi, namun ia memiliki banyak opsi, mengingat kesulitan menghadapi Al-Taawoun.

Al-Hilal saat ini berada di peringkat kedua klasemen Liga Roshen, dengan 64 poin, tertinggal 3 poin dari Al-Nassr yang memimpin klasemen.



