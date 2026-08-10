Kurang dari sepekan sebelum Sevilla memulai perjalanannya di La Liga, klub asal Andalusia itu bekerja keras untuk merampungkan transfer setidaknya dua pemain.

Setelah memastikan transfer Ruben Vargas, direksi olahraga Sevilla melanjutkan langkah mereka untuk mendatangkan satu penyerang lagi, sekaligus berupaya merekrut Kochorashvili guna memperkuat lini tengah.

Menurut situs "ABC Sevilla", pilihan Sevilla untuk melengkapi daftar penyerangnya jatuh pada pemain Nigeria, George Ilenikhena "19 tahun", yang ingin mereka pinjam dari klubnya, Al Ittihad Jeddah asal Arab Saudi.

Setelah pengalaman singkatnya di Arab Saudi, Ilenikhena ingin kembali ke Eropa, dan sejumlah klub telah menunjukkan minat untuk mendapatkan jasanya, di antaranya Schalke dan West Ham.

Ilenikhena memiliki dua kewarganegaraan, Prancis dan Nigeria, serta ditempa di sepak bola Prancis. Penyerang ini sudah menarik perhatian sepanjang musim lalu bersama Monaco, sebelum Al Ittihad Jeddah membayar 33 juta euro kepada klub Prancis itu untuk merekrutnya pada Januari.

Namun, pengalaman sang pemain bersama klub Arab Saudi itu tidak berjalan sesuai harapan, karena ia hanya tampil di 6 pertandingan, 5 di antaranya dimulai dari bangku cadangan, dengan total 170 menit di ajang domestik dan kontinental.

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Sikap Al Ittihad Jeddah soal Ilenikhena

Al Ittihad Jeddah menunjukkan keterbukaan untuk meminjamkan sang pemain dengan klausul opsi pembelian di dalam kesepakatan, sementara Sevilla dianggap sebagai klub dengan peluang terbesar untuk mendapatkan jasanya melalui skema ini.

Setelah merekrut Ruben Vargas, Jose Ignacio Navarro ingin menambah seorang penyerang dengan karakteristik berbeda ke lini depan, dan setelah mempelajari beberapa opsi, saham Ilenikhena meningkat secara jelas dalam beberapa hari terakhir hingga menjadi kandidat paling menonjol untuk bergabung dengan tim.

Direksi olahraga Sevilla ingin merampungkan proses ini secepat mungkin, karena mereka berupaya agar sang penyerang bergabung dalam sesi latihan pada kesempatan pertama.

Jika transfer Ilenikhena tuntas, Sevilla akan menambah jumlah rekrutan barunya menjadi 8 pemain, dengan menghitung peminjaman baru untuk kiper Vlachodimos.

Ilenikhena masih terikat kontrak jangka panjang dengan klub Arab Saudi itu, hingga akhir musim 2028-2029.

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