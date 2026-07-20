Setelah gol penentu kemenangan... 3 gempa bumi mengguncang Spanyol

Gol terbaru yang dicetak pemain Spanyol Ferran Torres ke gawang Argentina, pada final Piala Dunia 2026, menimbulkan kegemparan di Spanyol, sekaligus mengantarkan La Roja meraih gelar juara dunia keduanya setelah turnamen 2010.

Ketika pertandingan final yang digelar di Stadion MetLife, Amerika Serikat, tampaknya akan berlanjut ke adu penalti, Ferran Torres, bintang Barcelona, mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut pada menit ke-106, setelah serangkaian peluang yang diciptakan Spanyol ke gawang Argentina.

Jaringan “Foot Mercato”, mengutip laporan ahli seismologi Spanyol Jordi Díaz Cosi, melaporkan bahwa gelombang gempa tercatat di beberapa kota setelah gol penentu dalam pertandingan final tersebut, dan sekali lagi saat peluit akhir dibunyikan.

Alat pengukur gempa yang tersebar di seluruh Spanyol mendeteksi getaran yang disebabkan oleh perayaan para suporter.

Alat-alat tersebut mencatat tiga puncak aktivitas: setelah gol Ferran Torres (menit ke-106), gol kedua yang dianulir oleh wasit video (VAR) (menit ke-112), dan terakhir, saat peluit akhir dibunyikan.

Titik terakhir inilah yang menghasilkan getaran terkuat, dan menurut para ilmuwan Spanyol, gerakan-gerakan ini dikaitkan dengan fenomena “gempa buatan”, yang disebabkan oleh aktivitas manusia ketika banyak suporter melompat, bersorak, dan merayakan secara bersamaan.



