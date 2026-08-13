Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, menegaskan bahwa dirinya tidak menjanjikan tambahan transfer lain kepada para pendukung klubnya musim panas ini, dan ia meyakini hanya ada sangat sedikit pemain yang mampu meningkatkan kualitas skuadnya.

Arsenal bermain imbang 1-1 melawan Como dalam laga persahabatan di Stadion Emirates pada Rabu malam kemarin, namun berhasil mengalahkan tim asuhan Cesc Fabregas melalui adu penalti.

Bruno Guimaraes tampil untuk pertama kalinya dengan seragam Arsenal setelah kepindahannya senilai 75 juta pound sterling dari Newcastle United, sementara Christos Tzolis, yang direkrut pada musim panas seharga 34 juta pound sterling, mendapatkan lebih banyak menit bermain pada periode pramusim.

Arsenal masih mencari pengganti di lini pertahanan setelah cedera punggung yang dialami William Saliba, sementara sang juara Liga Primer Inggris berupaya memperkuat opsi menyerang Arteta setelah gagal mendatangkan Vinicius Junior, yang memperpanjang kontraknya dengan Real Madrid pada awal bulan ini.

Namun, Arteta, dalam pernyataannya usai laga persahabatan yang mempertemukan Arsenal dan Como, memperingatkan bahwa fase akhir bursa transfer musim panas akan menjadi waktu yang sulit untuk merampungkan lebih banyak kesepakatan.

Arteta mengatakan, seperti dikutip surat kabar Inggris "Metro": "Masih ada lebih banyak hal yang ingin kami lakukan, karena setiap kali kami memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas tim serta menambah kualitas dan kedalaman skuad, kami perlu melakukannya."

Ia menambahkan: "Tetapi kami berupaya keras untuk melakukannya. Urusan di bursa transfer tidak sepenuhnya bergantung pada kami, dan kami sangat jelas soal hal ini."

Ia melanjutkan: "Namun pendekatan klub, kemauan, dan keinginannya, itu adalah hal yang tidak bisa diperdebatkan, dan kami ingin mencoba melakukannya."

Ia melanjutkan: "Tetapi kami tidak bisa menjanjikan bahwa kami akan melakukannya, karena sekali lagi, hal ini tidak hanya bergantung pada kami."

Ia menuturkan: "Untuk mencapai peningkatan pada margin-margin kecil, hanya ada sangat sedikit pemain yang tersedia di bursa transfer yang mampu melakukannya dan memberikan hal itu kepada klub. Namun, kami berupaya keras untuk memperbaikinya dan kami akan mencoba."

Arteta juga menolak untuk mengomentari spekulasi seputar masa depan pemainnya, Myles Lewis-Skelly, setelah namanya dikaitkan dengan Chelsea dan Manchester United pekan ini.

Arteta mengatakan: "Saya tidak akan membicarakan spekulasi apa pun. Jika ada spekulasi seputar para pemain kami, itu adalah pertanda baik. Itu berarti kami menarik perhatian dan mereka melakukan pekerjaan yang baik."