Setelah gagal mendatangkan Alvarez, Arsenal mengulang langkah Barcelona dan menerima tamparan yang sama

Arsenal menempuh jalan yang sama seperti Barcelona, setelah pemain asal Argentina, Julian Alvarez, menolak untuk bergabung dengan mereka pada musim panas ini.

Julian Alvarez menolak bergabung dengan Arsenal, dan bersikeras mewujudkan mimpinya untuk bermain dengan seragam Barcelona, namun Atletico Madrid menolak tawaran Blaugrana.

Dari pihaknya, Barcelona membahas beberapa alternatif, di antaranya pemain Argentina Lautaro Martinez, penyerang Inter Milan, namun sang pemain menolak untuk bergabung dengan Barca, sehingga pada akhirnya direkrutlah pemain Brasil Gabriel Jesus.

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Menurut surat kabar "The Sun", Arsenal juga mengajukan tawaran kepada Lautaro Martinez, setelah menyadari bahwa mereka tidak akan mampu merekrut Julian Alvarez.

Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, menjajaki kemungkinan mendatangkan Martinez ke Emirates Stadium setelah menjadi jelas bahwa Alvarez tidak akan pergi.

Namun ambisi klub asal London Utara itu untuk merekrut Martinez pada detik-detik terakhir bursa transfer musim panas telah ditolak secara tegas oleh Inter Milan.

Perlu dicatat bahwa Martinez membenarkan kebenaran kabar yang menyebutkan upaya Barcelona untuk merekrutnya, di mana ia mengatakan kepada jaringan Sky Italia: "Rumor itu benar, tetapi pada akhirnya, saya ingin bertahan di sini bersama rekan-rekan setim saya, bersama orang-orang ini, bersama para suporter yang selalu luar biasa terhadap saya".

Ia menutup: "Ini tentu merupakan kebahagiaan yang besar, kehormatan yang besar, dan kepuasan yang luar biasa karena Anda selalu berusaha untuk berkembang, maju ke depan, dan berkembang, ketika tawaran atau panggilan seperti ini datang dari klub-klub besar semacam ini, hal itu selalu disambut baik. Ini adalah sesuatu yang sangat penting".

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