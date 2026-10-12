Setelah "FIFA Forward": UEFA dan CONCACAF membuat Infantino malu dengan usulan mengejutkan

Presiden Asosiasi Sepak Bola Eropa, Aleksander Ceferin, dan Presiden Konfederasi Sepak Bola Amerika Utara, Tengah, dan Karibia, Victor Montagliani, memberikan tekanan besar kepada Presiden FIFA, Gianni Infantino, dengan menuntut pembagian lebih dari 2 miliar dolar dari cadangan keuangan FIFA kepada asosiasi-asosiasi anggota.

Menurut laporan yang diterbitkan surat kabar "The Times", UEFA dan CONCACAF meyakini bahwa FIFA mampu membagikan lebih dari dua miliar dolar di antara asosiasi-asosiasi anggotanya tanpa harus menjual hak komersial Piala Dunia.

Presiden UEFA, Aleksander Ceferin, dan Presiden CONCACAF, Victor Montagliani, mengusulkan pembayaran 10 juta dolar untuk setiap asosiasi nasional anggota FIFA yang jumlahnya mencapai 211 asosiasi, bersama dengan alokasi 36 juta dolar untuk masing-masing dari enam konfederasi regional, serta 3 juta dolar untuk asosiasi-asosiasi sub-regional.

Berdasarkan perhitungan mereka, FIFA masih akan memiliki 2,6 miliar dolar sebagai cadangan kas setelah pembayaran-pembayaran tersebut.

Usulan beserta evaluasi keuangan ini dijadwalkan akan dibahas dalam pertemuan Dewan FIFA berikutnya pada 15 Oktober ini.

Para pemimpin konfederasi benua mengkritik Presiden FIFA, Gianni Infantino, karena tidak berkonsultasi dengan anggota Dewan FIFA mengenai rencananya membentuk proyek "FIFA Forward", sebuah mekanisme yang diusulkan dengan tujuan menjual 20% saham hak komersial Piala Dunia dan turnamen-turnamen lainnya.

Sebelumnya, Infantino telah menjanjikan pemberian dana tambahan kepada asosiasi-asosiasi anggota dengan syarat mereka mendukung rencananya.