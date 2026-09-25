Kepada Sky Italia, mantan gelandang itu mengungkapkan bahwa klub Catalan tersebut ingin merekrut Lautaro Martinez dari Inter Milan: "Benar bahwa pada satu titik tertentu Lautaro termasuk di antara para penyerang yang kami evaluasi dan kami anggap cocok untuk bermain bagi Barca - dia adalah salah satu pemain yang kami pantau."

Namun, Inter menolak, sehingga Blaugrana urung melakukan pendekatan transfer secara konkret. "Dia adalah ikon, legenda Inter, dan sampai hari ini masih menjadi kapten di sana. Demi menghormati pemain dan klub, ketika Inter memberi tahu kami bahwa mereka tidak bersedia bernegosiasi, kami menghentikan pendekatan kami dan tidak membahas topik itu lebih lanjut," kata Deco dan menegaskan: "Kami tidak pernah melakukan kontak sedikit pun dengan Lautaro, juga tidak dengan agennya. Namun, benar juga bahwa dia adalah pemain yang sangat kami kagumi dan hingga saat ini masih kami kagumi. Secara pribadi, saya adalah penggemar besar Lautaro."

Pada akhirnya, Barca merekrut Gabriel Jesus dari Arsenal sesaat sebelum penutupan bursa transfer untuk menambah kedalaman skuad. Selain Robert Lewandowski, yang hengkang ke MLS secara bebas transfer (Chicago Fire), sang juara bertahan juga kehilangan penyerang lain dalam diri Ferran Torres (ke Paris Saint-Germain dengan nilai 48,5 juta euro). Celah itu awalnya diharapkan bisa ditutup oleh Alvarez. Namun, upaya perekrutan pemain Argentina itu terbukti jauh lebih rumit daripada yang diperkirakan.

Barca: Mengapa transfer Julian Alvarez gagal?

Atletico menggagalkan rencana tersebut, menolak tawaran Barcelona dan dengan tegas merujuk pada klausul pelepasan yang tercantum dalam kontrak sebesar 500 juta euro. Kesepakatan itu pun gagal terwujud dan Alvarez tetap di Madrid meski keinginannya untuk pindah telah dikomunikasikan secara terbuka, di mana ia menghadapi penolakan besar dari para suporter.

Dengan demikian, pengganti satu banding satu di lini serang memang tidak datang ke Barcelona, namun lini depan tim asuhan Hansi Flick itu tetap tampil tajam dan sangat berbahaya pada musim ini.

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Terutama keputusan Flick menarik Raphinha dari sayap kiri dan menempatkannya di pusat serangan sejauh ini terbukti sebagai langkah jenius. Pemain Brasil itu mencatatkan 14 gol yang luar biasa dalam delapan pertandingan kompetitif, selain itu ia juga membuat tiga assist langsung.

Rekan setimnya, Lamine Yamal, menyumbang tujuh gol. Dan Karim Adeyemi juga tampil meyakinkan. Pemain tim nasional Jerman itu, yang membuang satu peluang emas saat debut pelatih timnas Jerman Jürgen Klopp melawan Belanda (1:1), sudah mengoleksi enam kontribusi gol (masing-masing tiga gol dan assist).