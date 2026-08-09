Seperti dilaporkan tabloid Inggris The Sun, The Gunners telah mengarahkan perhatian mereka kepada Pio Esposito dari Inter Milan.

Dalam laga uji coba tim Italia itu melawan rival sekota AC Milan beberapa hari lalu di Perth, Australia, beberapa pemandu bakat Arsenal disebut berada di lokasi untuk mendapatkan gambaran yang lebih rinci tentang penyerang tengah berusia 21 tahun tersebut.

Menurut laporan itu, klub London tersebut ingin menambah kedalaman dan variasi di lini serang tengah, di mana saat ini mereka hanya memiliki dua pemain, yakni pemain tim nasional Kai Havertz dan Viktor Gyökeres. Dengan tinggi badan 1,91 meter, Esposito akan menghadirkan profil yang benar-benar baru.

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Inter Milan kabarnya mematok biaya transfer fantastis untuk Pio Esposito

Meski demikian, tuntutan biaya transfer dari klub Milan itu disebut sangat tinggi. Nerazzurri dikabarkan sangat enggan melepas talenta penyerang penuh harapan tersebut, dan klub yang berminat harus menyiapkan sekitar 85 juta euro sebelum mereka bersedia membuka pembicaraan.

Inter disebut ngotot pada angka tersebut karena Arsenal dikabarkan siap menggelontorkan hingga 150 juta euro untuk Vinicius Junior. Seperti diketahui, pemain Brasil itu menolak The Gunners dan justru menandatangani kontrak baru di Real Madrid.

Selain klub London itu, Manchester United juga disebut menunjukkan minat kepada Esposito. Namun, laporan The Sun menegaskan bahwa Arsenal jelas berada di posisi terdepan untuk transfer pemain 21 tahun tersebut.

Espositio menyumbang sepuluh gol dan enam assist dalam 48 pertandingan kompetitif untuk Nerazzurri pada musim lalu. Kontraknya di kota katedral itu masih berlaku hingga 2030.