Manchester City kini berada dalam situasi yang tidak menguntungkan, dan kondisinya bisa berubah secara drastis jika mereka menerima hukuman berat seperti degradasi atau pengurangan poin. Hukuman semacam itu akan mendorong para bintang tim untuk mempertimbangkan kembali secara serius masa depan mereka bersama klub, terlebih karena mereka memiliki banyak pemain berbakat.

Liga Primer Inggris "Premier League" mengumumkan pada Selasa lalu bahwa sebuah komisi independen menyatakan Manchester City bersalah atas semua pelanggaran yang terkait dengan pelanggaran aturan keuangan kompetisi sepanjang 9 musim, antara 2009/2010 dan 2017/2018, selain dinyatakan bersalah atas tiga dari empat tuduhan yang berkaitan dengan ketidakkooperatifan dalam penyelidikan liga.

Di sisi lain, surat kabar Catalan "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa pada musim lalu, Barcelona memantau dari dekat salah satu bek Manchester City, yaitu pemain Kroasia Josko Gvardiol (24 tahun), yang memiliki kekuatan fisik luar biasa serta kemampuan bertahan yang sangat baik. Ia mampu menggagalkan serangan lawan dan membangun serangan dari belakang dengan kontrol yang sempurna. Selain itu, fleksibilitasnya dalam bermain menjadi kelebihan utama, karena ia bisa bermain dengan apik sebagai bek sayap meskipun merupakan bek tengah.

Karena itu, bagi tim pelatih Barcelona yang dipimpin oleh pelatih Hansi Flick, Gvardiol adalah bek ideal untuk memperkuat lini pertahanan tim Catalan pada musim ini. Namun, transfer tersebut tidak mudah diwujudkan. Pertama, karena pemain itu menerima gaji yang tinggi, dan Manchester City ingin meningkatkannya; kedua, karena klubnya menganggapnya sebagai pilar utama yang tidak dapat digantikan.

Barcelona menanyakan statusnya, tetapi ia memutuskan bahwa dirinya tidak tertarik untuk pergi, terlebih dengan adanya tawaran untuk memperpanjang kontraknya. Maka Barcelona pun mengalihkan perhatian ke target lain, seperti bek tengah Inter Milan asal Italia, Alessandro Bastoni. Pada akhir Juli, Gvardiol memperpanjang kontraknya dengan Manchester City hingga 30 Juni 2031, dengan kenaikan gaji.



