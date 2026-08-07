Klub Olympique Marseille terus menata ulang keuangannya selama periode transfer musim panas, dalam upaya menekan beban gaji dan menciptakan sumber pendapatan baru. Hal ini mendorong manajemen untuk mempelajari tawaran kepindahan sejumlah pemain tim, meski penting secara teknis, sebelum bursa transfer ditutup.

Manuver Marseille ini datang di saat kepindahan pemain Argentina Facundo Medina ke Bayer Leverkusen semakin dekat untuk dituntaskan dengan nilai 25 juta euro, sementara nama bek Maroko Nayef Aguerd mencuat dalam daftar pemain yang dijagokan meninggalkan Stadion Velodrome, meski statusnya sebagai salah satu elemen paling menonjol di lini belakang tim.

Aguerd bergabung dengan Marseille musim panas lalu dengan nilai 23 juta euro, dan dengan cepat menjadi salah satu pilar utama tim. Namun, ketertarikan sejumlah klub akan jasanya membuka pintu bagi kepergiannya, setelah ia menerima tawaran dari klub-klub Teluk, terutama Al Sadd Qatar, di samping ketertarikan sebelumnya dari Rennes sebelum berakhirnya klausul pemutusan kontraknya yang bernilai 15 juta euro.

Beberapa jam terakhir menyaksikan perkembangan mencolok dalam masa depan pemain Maroko itu, setelah Real Sociedad dari Spanyol masuk dengan kuat ke jalur negosiasi, memanfaatkan hubungan baik yang menjalin kedua pihak, khususnya setelah pengalaman sukses Aguerd bersama tim tersebut selama masa peminjamannya pada musim 2024-2025.

Menurut sejumlah laporan, bek internasional Maroko itu menyetujui untuk kembali ke klub Basque tersebut, setelah tertarik oleh gagasan tampil di Liga Europa dan bekerja di bawah arahan pelatih Pellegrino Matarazzo, dalam sebuah proyek olahraga yang memberinya kesempatan baru untuk tampil di kompetisi Eropa.

Marseille dan Real Sociedad mencapai kesepakatan awal yang menyatakan kepindahan Aguerd berstatus pinjaman dengan imbalan finansial, disertai adanya klausul yang memungkinkan klub Spanyol tersebut membeli kontrak pemain di kemudian hari, dalam sebuah kesepakatan yang mewujudkan tujuan kedua belah pihak; karena memberikan fleksibilitas finansial bagi Marseille, sementara mengembalikan bek Maroko itu ke lingkungan yang ia kenal dengan baik.