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Arsenal ingin terus mengamankan masa depan para pemain intinya. Sebuah laporan media pada Rabu (hari ini) menyebutkan bahwa klub ingin memperpanjang kontrak tiga bintangnya dalam beberapa hari ke depan.

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Menurut "The Telegraph", setelah mencapai kesepakatan dengan Declan Rice untuk memperpanjang kontraknya, klub asal London itu kini membuat kemajuan dalam negosiasi dengan David Raya, Jurrien Timber, dan Piero Hincapie. Surat kabar tersebut menegaskan bahwa Arsenal sudah mencapai kesepakatan awal dengan kiper asal Spanyol itu, yang kontraknya saat ini berlaku hingga Juni 2028.

Durasi kontrak barunya belum diumumkan, tetapi Raya, yang bergabung dari Brentford pada 2023, telah mengukuhkan posisinya sebagai elemen yang tak tergantikan dalam sistem Mikel Arteta, terutama berkat kemampuannya dalam mengalirkan bola.

Dengan mencatatkan 28 nirbobol di Liga Primer Inggris musim lalu, ia memainkan peran sentral dalam keberhasilan Arsenal meraih gelar juara, yang merupakan gelar pertama klub sejak 2004.

Kiper asal Spanyol itu juga memenangi penghargaan Sarung Tangan Emas dalam tiga musim terakhir, yang menegaskan statusnya sebagai salah satu penjaga gawang terbaik di Liga Primer Inggris.

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Menurut "The Athletic", Jurrien Timber dan Piero Hincapie sama-sama semakin dekat untuk memperpanjang kontrak mereka bersama Arsenal.

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Kedua pemain, yang masing-masing berusia 25 dan 24 tahun, tengah menjalani negosiasi tahap lanjut dengan klub London tersebut terkait kontrak jangka panjang yang baru.

Timber saat ini terikat kontrak hingga Juni 2028 dan merupakan salah satu pemain yang ingin terus diandalkan oleh Mikel Arteta.

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Sementara itu, Hincapie, yang awalnya bergabung dengan status pinjaman dari Bayer Leverkusen pada September 2025 sebelum dipermanenkan musim panas lalu, dengan cepat beradaptasi dalam skuad. Pemain internasional Ekuador itu tampil dalam 39 pertandingan di semua kompetisi musim lalu dan turut membantu tim meraih gelar Liga Primer Inggris serta melaju ke final Liga Champions.

Hincapie terikat kontrak hingga 2031, dan sejumlah laporan menyebutkan bahwa ia mendapatkan kenaikan gaji sekaligus perpanjangan kontrak satu tahun tambahan, sehingga kontraknya berlaku hingga 2032.

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Langkah-langkah ini menunjukkan keinginan Arsenal untuk mempertahankan kerangka skuad juaranya, sembari mengantisipasi kontrak para pemain inti yang mendekati masa berakhir.

Arsenal Capai Kesepakatan dengan Declan Rice

Gelandang Arsenal, Declan Rice, telah mencapai kesepakatan dengan manajemen klub terkait penandatanganan kontrak baru, sebuah langkah yang menegaskan keinginan kedua belah pihak untuk melanjutkan kerja sama dalam beberapa tahun ke depan.

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Langkah tersebut diambil setelah sang pemain menjadi salah satu pilar terpenting dalam skuad asuhan pelatih Mikel Arteta.

Menurut laporan surat kabar Inggris "The Guardian", Rice telah sepakat dengan Arsenal untuk menandatangani kontrak baru yang berlaku hingga musim panas 2031.

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Arsenal memutuskan memperbarui kontrak Rice dengan tujuan memperpanjang masa baktinya di klub sekaligus memperbaiki persyaratan finansialnya. Ia akan mendapatkan kenaikan gaji yang signifikan, sesuai dengan perannya di tim dan status yang telah dicapainya sejak pindah ke Emirates Stadium.

Berdasarkan kontrak baru tersebut, gaji gelandang asal Inggris itu akan naik menjadi sekitar 300 ribu pound sterling per pekan. Dengan begitu, ia akan masuk jajaran pemain bergaji tertinggi di Arsenal dan setara dengan rekan setimnya, Bukayo Saka, sebagai pemain dengan bayaran tertinggi di skuad.

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Rice, yang kini berusia 27 tahun, bergabung dengan Arsenal dari West Ham United pada musim panas 2023 dengan nilai transfer rekor klub sekitar 105 juta pound sterling. Saat itu, ia menandatangani kontrak hingga 2028, dengan opsi perpanjangan satu musim tambahan yang dimiliki Arsenal.