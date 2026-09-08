Sejumlah laporan media mengungkap sikap penyerang Al-Taawoun asal Maroko, Abderrazak Hamdallah, terkait keikutsertaannya dalam laga Al-Hilal mendatang di Liga Roshn Arab Saudi, setelah cedera yang dialaminya baru-baru ini.

Klub Al-Taawoun akan menjamu Al-Hilal, Sabtu mendatang, di stadion mereka di Buraidah, dalam pekan ketujuh kompetisi Liga Roshn Arab Saudi.

Surat kabar Arab Saudi "Arriyadiyah" menyebutkan bahwa Hamdallah tidak akan mampu tampil dalam laga tersebut, akibat cedera yang dialaminya baru-baru ini.

Hamdallah mengalami cedera otot hamstring pada laga imbang tanpa gol antara Al-Taawoun dan Al-Fateh, Sabtu lalu, dalam pekan kelima Liga Roshn.

Akibat cedera tersebut, penyerang asal Maroko itu absen membela Al-Taawoun saat menelan kekalahan mengejutkan dari Al-Hazem dengan skor 0-1, hari ini Selasa, dalam pekan keenam Liga Arab Saudi.

Menurut yang diungkap oleh klub Arab Saudi itu sendiri, Hamdallah membutuhkan masa pemulihan yang berlangsung selama 7 hari ke depan, yang berarti ia akan absen dari laga melawan Al-Hilal.

Menurut surat kabar Arab Saudi tersebut, Hamdallah kemungkinan akan kembali bersama Al-Taawoun dalam laga menghadapi Al-Nahda Oman, pada 16 September mendatang, dalam ajang kompetisi Liga Champions Asia 2.

Perlu dicatat bahwa Hamdallah telah tampil bersama Al-Taawoun dalam 6 pertandingan, sejak bergabung ke skuad mereka dari Al-Shabab pada bursa transfer musim panas lalu, di mana ia mencetak 3 gol serta menciptakan satu assist.

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