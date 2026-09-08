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Fluminense FC v Al-Hilal: Quarter Final - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Setelah Cedera: Terungkap Kondisi Hamdallah Jelang Laga Kontra Al Hilal

Al-Taawoun vs Al Hilal
Al-Taawoun
Al Hilal
Saudi Pro League
A. Hamdallah
Arab Saudi
Maroko

Penyerang asal Maroko itu absen bersama Al-Taawoun menghadapi Al-Hazm

Sejumlah laporan media mengungkap sikap penyerang Al-Taawoun asal Maroko, Abderrazak Hamdallah, terkait keikutsertaannya dalam laga Al-Hilal mendatang di Liga Roshn Arab Saudi, setelah cedera yang dialaminya baru-baru ini.

Klub Al-Taawoun akan menjamu Al-Hilal, Sabtu mendatang, di stadion mereka di Buraidah, dalam pekan ketujuh kompetisi Liga Roshn Arab Saudi.

Surat kabar Arab Saudi "Arriyadiyah" menyebutkan bahwa Hamdallah tidak akan mampu tampil dalam laga tersebut, akibat cedera yang dialaminya baru-baru ini.

Hamdallah mengalami cedera otot hamstring pada laga imbang tanpa gol antara Al-Taawoun dan Al-Fateh, Sabtu lalu, dalam pekan kelima Liga Roshn.

Akibat cedera tersebut, penyerang asal Maroko itu absen membela Al-Taawoun saat menelan kekalahan mengejutkan dari Al-Hazem dengan skor 0-1, hari ini Selasa, dalam pekan keenam Liga Arab Saudi.

Saudi Pro League
Al-Taawoun crest
Al-Taawoun
ALT
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL

Menurut yang diungkap oleh klub Arab Saudi itu sendiri, Hamdallah membutuhkan masa pemulihan yang berlangsung selama 7 hari ke depan, yang berarti ia akan absen dari laga melawan Al-Hilal.

Menurut surat kabar Arab Saudi tersebut, Hamdallah kemungkinan akan kembali bersama Al-Taawoun dalam laga menghadapi Al-Nahda Oman, pada 16 September mendatang, dalam ajang kompetisi Liga Champions Asia 2.

Perlu dicatat bahwa Hamdallah telah tampil bersama Al-Taawoun dalam 6 pertandingan, sejak bergabung ke skuad mereka dari Al-Shabab pada bursa transfer musim panas lalu, di mana ia mencetak 3 gol serta menciptakan satu assist.

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