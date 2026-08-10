Real Madrid perlahan pulih dari dampak gagalnya transfer Rodri, dan tidak diragukan lagi bahwa "kemunduran" ini merupakan pukulan telak bagi klub ibu kota Spanyol tersebut.

Pertama, karena seorang pemain istimewa lolos dari genggaman Real Madrid, apalagi lini tengah masih dianggap sebagai titik lemah tim. Kedua, karena kepindahannya yang sudah di depan mata ke rival tradisional mereka, Barcelona.

Pada jam-jam setelah perkembangan ini, media Madrid tampak yakin bahwa kegagalan ini menandai berakhirnya masa bursa transfer musim panas bagi klub ibu kota Spanyol tersebut.

Namun situasi berubah, dan semua indikasi menunjukkan bahwa Real Madrid memang akan mencari gelandang lain. Bahkan Jose Mourinho mengisyaratkan hal itu pada hari Sabtu, setelah kemenangan dalam laga persahabatan atas Ferencvaros (2-1): "Kami menginginkan skuad yang lebih ramping, terdiri dari 20 pemain ditambah para pemain yang cedera, seperti Rodrygo, Militao, dan Ferland. Tetapi kami juga membutuhkan pemain baru yang mampu melakukan apa yang dilakukan Bernardo, yaitu bermain di beberapa posisi (di lini tengah)." Ini adalah taktik tekanan terselubung terhadap manajemen klub agar mendatangkan wajah baru untuk lini tengah.

Sejak saat itu, media Madrid tidak berhenti menyebarkan berita, campuran antara informasi dan spekulasi. Nama-nama Adam Wharton (Crystal Palace) dan Kees Smit (AZ Alkmaar) berulang kali mencuat di media, begitu pula nama Ayoub Bouaddi, meskipun semua indikasi menunjukkan bahwa pemain Maroko itu akan bergabung dengan Manchester City. Dan kini, radio "Cadena SER" mengusulkan nama baru kepada manajemen Real Madrid: Pierre-Emile Hojbjerg (31 tahun), gelandang Olympique Marseille.

Perlu dicatat bahwa ini hanyalah usulan dari radio tersebut, dan bukan, setidaknya untuk saat ini, ketertarikan nyata dari manajemen Real Madrid terhadap mantan pemain Bayern Munich itu.

Pemain berusia 31 tahun asal Denmark tersebut akan memberikan warna berbeda pada tim. Ia memiliki kekuatan fisik yang lebih besar, mahir bermain dalam laga bertempo cepat, serta menonjol dalam kedisiplinan penempatan posisi.

Memang benar bahwa ia tidak memiliki potensi berkembang seperti Wharton atau Bouaddi, tetapi ia akan menambah vitalitas, keseimbangan, dan pengalaman bagi tim yang membutuhkan pemulihan sebagian karakternya di lini tengah.

Radio tersebut juga menyebutkan bahwa harganya yang relatif rendah dibandingkan dengan opsi-opsi lain merupakan faktor penting. Masih harus dilihat apakah Real Madrid akan mempertimbangkan saran ini, terutama karena Newcastle juga mengincar Hojbjerg.