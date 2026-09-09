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Al Hilal vs Neom: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Setelah Cedera Neom: Terungkap Kondisi Somerville Jelang Laga Al-Taawoun

Al-Taawoun vs Al Hilal
Al-Taawoun
Al Hilal
Saudi Pro League
C. Summerville
Arab Saudi
Belanda

Apakah sang winger Belanda akan kembali ke Al Hilal?

Laporan media mengungkap kondisi pemain sayap Al Hilal asal Belanda, Crysencio Summerville, terkait keikutsertaannya dalam laga mendatang melawan Al Taawoun di Liga Roshn Saudi, setelah cedera yang dialaminya pada pertandingan sebelumnya melawan Neom.

Al Hilal akan bertandang ke markas Al Taawoun pada Sabtu mendatang, di stadion tuan rumah di Buraidah, dalam pekan ketujuh Liga Roshn Saudi.

Surat kabar Saudi "Al Yaum" menyebut bahwa Summerville akan tampil secara normal dalam pertandingan tersebut, setelah pulih dari cedera yang dialaminya dalam laga melawan Neom.

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Saudi Pro League
Al-Taawoun crest
Al-Taawoun
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Al Hilal crest
Al Hilal
HIL

Pemain sayap asal Belanda itu mengalami cedera tarikan otot hamstring yang memaksanya keluar lapangan saat Al Hilal kalah dari Neom dengan skor 2-0, kemarin lusa pada hari Senin, di Stadion Kingdom Arena, dalam pekan keenam Liga Roshn.

Summerville dianggap sebagai salah satu elemen terpenting Al Hilal, sejak bergabung ke skuad mereka pada bursa transfer musim panas lalu, setelah datang dari klub Inggris West Ham United.

Sejak saat itu, pemain berusia 24 tahun tersebut telah tampil dalam 7 pertandingan bersama Al Hilal di ajang Liga Roshn dan Piala Pelayan Dua Tanah Suci, dan berhasil mencetak dua gol serta menyumbang dua assist.

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