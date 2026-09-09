Laporan media mengungkap kondisi pemain sayap Al Hilal asal Belanda, Crysencio Summerville, terkait keikutsertaannya dalam laga mendatang melawan Al Taawoun di Liga Roshn Saudi, setelah cedera yang dialaminya pada pertandingan sebelumnya melawan Neom.

Al Hilal akan bertandang ke markas Al Taawoun pada Sabtu mendatang, di stadion tuan rumah di Buraidah, dalam pekan ketujuh Liga Roshn Saudi.

Surat kabar Saudi "Al Yaum" menyebut bahwa Summerville akan tampil secara normal dalam pertandingan tersebut, setelah pulih dari cedera yang dialaminya dalam laga melawan Neom.

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Pemain sayap asal Belanda itu mengalami cedera tarikan otot hamstring yang memaksanya keluar lapangan saat Al Hilal kalah dari Neom dengan skor 2-0, kemarin lusa pada hari Senin, di Stadion Kingdom Arena, dalam pekan keenam Liga Roshn.

Summerville dianggap sebagai salah satu elemen terpenting Al Hilal, sejak bergabung ke skuad mereka pada bursa transfer musim panas lalu, setelah datang dari klub Inggris West Ham United.

Sejak saat itu, pemain berusia 24 tahun tersebut telah tampil dalam 7 pertandingan bersama Al Hilal di ajang Liga Roshn dan Piala Pelayan Dua Tanah Suci, dan berhasil mencetak dua gol serta menyumbang dua assist.