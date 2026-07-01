Setelah Bielsa dan Koeman... Korban baru dalam sesi latihan di Piala Dunia

Sebastián Picassisi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai pelatih tim nasional Ekuador, setelah tim tersebut tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026, menyusul kekalahan 0-2 dari Meksiko.

Timnas Ekuador pun tersingkir dari turnamen tersebut di ibu kota Meksiko, Mexico City, sehingga mengakhiri perjalanan Picassisi bersama timnas, setelah ia menegaskan bahwa kontraknya hanya berlaku hingga akhir Piala Dunia.

Pelatih berusia 45 tahun itu mengatakan dalam konferensi pers pasca-pertandingan, yang dilansir oleh surat kabar The New York Times: “Kontrak saya berakhir bersamaan dengan berakhirnya Piala Dunia. Kami tidak berhasil mencapai prestasi yang telah kami janjikan, yaitu mencatatkan penampilan terbaik dalam sejarah Ekuador di Piala Dunia, dan hari ini saatnya untuk berpamitan.”

Meskipun kecewa karena tersingkir lebih awal, Picassisi menegaskan bahwa ia pergi dengan rasa bangga atas apa yang telah dicapainya bersama tim selama masa jabatannya.

Ia menambahkan: “Saya merasa bersyukur kepada para pendukung, dan kepada para pemain yang telah memberikan segalanya di lapangan. Ini adalah malam yang menyakitkan, tetapi saya akan pergi dengan membawa kenangan indah.”

Ia mengakhiri pernyataannya dengan menyebutkan bahwa momen-momen yang dihabiskannya bersama para pemain di ruang ganti setelah peluit akhir berbunyi merupakan salah satu momen yang paling berkesan baginya.

Ia berkata: “Setelah pertandingan, saya berbincang dengan para pemain, dan itu adalah dua jam yang sangat indah, meskipun kami semua merasakan kesedihan.”

Pikacisi menjadi pelatih keenam yang hengkang setelah tersingkir dari Piala Dunia, menyusul lima pelatih sebelumnya: Marcelo Bielsa (Uruguay), Ronald Koeman (Belanda), Hong Myung-bo, pelatih Korea Selatan, Miroslav Kubik, pelatih Ceko, dan Steve Clarke, pelatih Skotlandia, serta pemecatan Sabri Lamouchi dari jabatan pelatih Tunisia, setelah kekalahan pertama El-Nisur al-Kartaj di babak penyisihan grup melawan Swedia dengan skor 1-5.

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