Setelah Atlético Madrid... Klub baru bersaing dengan Al-Hilal untuk mendapatkan rekan setim Ronaldo

Sebuah klub baru ikut bersaing dengan Al-Hilal untuk merekrut rekan setim Cristiano Ronaldo asal Portugal, kapten Al-Nassr, selama bursa transfer musim panas mendatang.

Nama klub Al-Hilal dikaitkan dengan negosiasi bersama Marseille, untuk mendapatkan jasa bintang Inggris mereka, Mason Greenwood, pada bursa transfer musim panas mendatang, jika bintang Brasil Malcom hengkang.

Meskipun laporan media menegaskan bahwa “Al-Zaeem” telah mengurungkan niat untuk merekrut Greenwood, surat kabar Prancis “L’Équipe” menegaskan bahwa klub tersebut tetap termasuk di antara pihak yang berminat mendapatkan sang pemain, bersama dengan Atlético Madrid jika bintang Argentina mereka, Julián Álvarez, hengkang.

Surat kabar tersebut juga mengungkap klub baru yang menyatakan minatnya untuk merekrut Greenwood, yaitu klub Turki Fenerbahçe, setelah Aziz Yildirim memenangkan pemilihan presiden klub mengalahkan Hakan Safi yang sebelumnya berjanji akan merekrut bintang Inggris tersebut jika ia menang.

Namun, klub Turki tersebut hanya bersedia membayar 30 juta euro untuk mendatangkan pemain berusia 24 tahun itu, sementara Marseille menginginkan setidaknya 50 atau 55 juta euro.

Greenwood mencatatkan musim yang luar biasa bersama klub Prancis tersebut musim lalu, dengan mencetak 26 gol dan memberikan 11 assist dalam 45 pertandingan di berbagai kompetisi, serta terus menunjukkan performa gemilangnya sejak bergabung pada musim panas 2024.

Sebelum pindah ke Marseille, bintang asal Inggris ini bermain selama 4 tahun bersama Manchester United, antara tahun 2019 dan 2023, termasuk satu setengah musim bersama bintang Portugal Cristiano Ronaldo, sebelum sang bintang terakhir pindah ke Al-Nassr.