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Setelah Al Jazira, Mohamed Elneny Resmi Kembali ke Eropa

Transfers
Kalba FC vs Al-Jazira
Kalba FC
Al-Jazira
Arabian Gulf League
Iraklis vs Levadiakos
Iraklis
Levadiakos
Super League
Arsenal
Al Mokawloon Al Arab
M. Elneny
Uni Emirat Arab
Yunani
Inggris
Mesir

Juru kunci klasemen

Klub Yunani Levadiakos mengumumkan pada hari Selasa hari ini bahwa mereka telah merekrut pemain Mesir Mohamed Elneny dalam kesepakatan transfer gratis.

Hal ini terjadi menyusul kepergian Elneny dari klub Uni Emirat Arab Al Jazira pada akhir musim lalu.

Klub belum menjelaskan rincian kesepakatan tersebut hingga saat ini, dan hanya mengumumkan perekrutan Elneny melalui akun-akun media sosialnya.

 Perlu diketahui, Elneny pernah mengenakan seragam sejumlah klub, yang terpenting di antaranya adalah Al Mokawloon Al Arab di Mesir sebelum pindah ke Basel Swiss, Arsenal Inggris, Besiktas Turki, dan Al Jazira Uni Emirat Arab.

Elneny menyampaikan pesan kepada para pendukung tim Yunani itu melalui sebuah cuplikan video yang dipublikasikan klub, di mana ia berkata: "Halo semuanya, saya telah menandatangani kontrak dengan klub Yunani Levadiakos, saya sangat senang untuk memulai perjalanan saya di sini".

Ia menambahkan: "Saya berharap semuanya berjalan dengan baik, saya akan berusaha sekuat tenaga demi tim ini, para pendukung Levadiakos, sampai jumpa di pertandingan berikutnya".

Elneny menutup: "Saya sangat bersemangat untuk memulai perjalanan saya bersama klub".

Perlu diketahui bahwa Levadiakos berada di dasar klasemen Liga Yunani dengan raihan satu poin setelah lima laga.



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