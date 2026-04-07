Setelah absen selama 101 hari... Bintang Liverpool memberikan dukungan kepada tim menjelang laga melawan Paris

Liverpool mendapat kabar baik menjelang laga yang dinanti melawan Paris Saint-Germain pada leg pertama perempat final Liga Champions, besok Rabu, setelah penyerang Swedia Alexander Isak ikut berlatih secara normal dalam sesi latihan tim hari ini, Selasa, di pusat latihan "AXA".

Isaac (26 tahun) kembali ke lapangan pekan lalu, setelah pulih dari patah tulang kaki yang dialaminya saat menghadapi Tottenham Hotspur pada Desember lalu, cedera yang membuatnya absen selama 101 hari.

Meskipun sudah kembali, pelatih Arne Slot memilih untuk tidak memasukkan "pemain termahal di Inggris" ke dalam skuad yang kalah di perempat final Piala FA melawan Manchester City pada Sabtu lalu, dan lebih memilih untuk membiarkannya tetap di "Merseyside" guna terus meningkatkan kebugarannya.

Tampaknya rencana Slott membuahkan hasil, karena Isak masuk dalam rombongan tim yang akan bertanding di leg pertama perempat final Liga Champions di Stadion Parc des Princes. Liverpool mengumumkan daftar 21 pemain yang telah berangkat dari Bandara John Lennon menuju ibu kota Prancis, Paris, dan penyerang asal Swedia itu berada di urutan teratas daftar tersebut.

Daftar pemain Liverpool yang berangkat adalah sebagai berikut:

Gomez, Van Dijk, Konaté, Kirkes, Wirtz, Soboslai, Isak, McAllister, Salah, Keza, Jones, Jakpo, Ikitike, Mamardashvili, Robertson, Woodman, Frimpong, Gravenberch, Niouni, Ngumoh, Meschour.