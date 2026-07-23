Klub Al Shabab membuka rangkaian transfernya pada bursa musim panas kali ini dengan merekrut mantan pemain Al Ittihad.

Melalui akun resminya di situs "X", Al Shabab mengumumkan perekrutan Awad Al Nashri, mantan gelandang Al Ittihad, dalam kesepakatan transfer gratis, setelah kontraknya dengan "The Tigers" berakhir.

Klub ibu kota tersebut menjelaskan bahwa pemain asal Arab Saudi itu akan bergabung dengan skuad tim melalui kontrak berdurasi dua musim yang berakhir pada 2028, dengan opsi perpanjangan satu musim tambahan.

Awad Al Nashri menjadi pemain keempat yang meninggalkan Al Ittihad pada bursa transfer musim panas kali ini, setelah penyerang asal Kolombia Ricardo Carballo, gelandang asal Brasil Fabinho, dan winger asal Arab Saudi Abdulaziz Al Bishi.

Pemain berusia 24 tahun itu hengkang secara gratis setelah kontraknya yang berakhir pada penghujung musim lalu tidak diperpanjang, usai menghabiskan 6 tahun bersama Al Ittihad sejak pertama kali dipromosikan ke tim utama pada 2020.

Al Nashri menjadi transfer pertama yang dirampungkan Al Shabab secara resmi pada bursa transfer musim panas kali ini, di bawah kepemimpinan pelatih baru mereka asal Jerman Thomas Letsch, setelah ia mengambil alih tugas menggantikan pelatih asal Aljazair Nour Eddine Ben Zekri.

Awad Al Nashri berupaya merebut kembali kesempatan tampil sebagai pemain inti bersama Al Shabab, demi kembali membela timnas Arab Saudi yang pernah ia bela pada turnamen Piala Teluk Arab 2023.

Perlu dicatat bahwa gelandang asal Arab Saudi itu tampil bersama tim utama Al Ittihad dalam 80 pertandingan selama enam musim terakhir, tanpa berhasil mencetak atau menciptakan satu gol pun.