Lionel Messi nyaris belum sempat melepas jersey timnas Argentina pada laga perpisahannya di Stadion Monumental menghadapi Benin, sebelum ia membuat media sosial bergemuruh dengan dua pesan beruntun dalam kurun 24 jam, yang mengungkapkan betapa besar kerinduannya pada jersey "La Albiceleste".

Kata-kata kerinduan

Messi menulis sebuah unggahan singkat dan lugas melalui akunnya di "Instagram" lewat fitur story, yang merangkum semua perasaannya. Ia menulis: "Pertandingan terakhirku adalah kemarin, dan aku sudah benar-benar merindukan jersey timnas Argentina."

Unggahan singkat, namun cukup untuk memicu gelombang kesedihan dan simpati di Argentina, serta meraih interaksi luas dari sejumlah tokoh besar dunia olahraga, termasuk rival abadinya, Cristiano Ronaldo.





https://www.instagram.com/stories/leomessi/4002873200457370274/?hl=en





Perpisahan resmi dan mengharukan

Messi berkata usai pertandingan terakhirnya bersama timnas Argentina: "Aku tahu aku mengambil keputusan yang tepat. Ini adalah petualangan yang luar biasa, penuh kebahagiaan, tetapi juga sedikit kesedihan, namun aku tahu bahwa setiap langkah sepadan dengan segala jerih payahnya."

Pertandingan berikutnya MIA Major League Soccer 19.30 DCU

Ia menambahkan: "Aku punya banyak hal untuk dikatakan, mustahil mengungkapkan semua yang aku rasakan dalam beberapa kata atau sebuah unggahan. Petualangan ini tidak akan terwujud tanpa keluargaku, yang selalu ada di sisiku dan mendukungku, terutama di saat-saat sulit."

Ia melanjutkan: "Teman-temanku memiliki peran yang tak tergantikan, begitu pula seluruh rekan setimku dan para pelatih, beserta staf mereka. Aku tidak ingin melupakan Diego, yang menempatkan negara kita pada posisi yang layak ia dapatkan, dan yang aku tahu turut membantu kami dari langit di setiap langkah di jalan ini."

Ia pun menyambung: "Aku berterima kasih kepada klub-klub yang pernah aku bela, atas penghormatan mereka yang tak pernah pudar terhadap perasaanku, dan atas kesempatan yang mereka berikan kepadaku untuk mengabdikan diri bagi negaraku ketika tiba waktunya mengenakan jersey timnas."

Ia menyatakan: "Tentu saja, terima kasih kepada Tuhan: tanpa taufik dan kehendak-Nya, kami bahkan tidak akan berani bermimpi untuk sampai ke tahap ini. Aku bersyukur kepada kalian semua. Aku sangat mencintai kalian semua, aku akan merindukan kalian, dan aku akan selalu bersyukur atas kehadiran kalian di sisi kami, di sisiku."







