Perjalanan Paolo Maldini dan Leonardo dalam memimpin proyek baru Federasi Sepak Bola Italia dan timnas Azzurri telah berakhir, setelah keduanya mengajukan pengunduran diri menyusul penolakan terhadap nama-nama kandidat yang dicalonkan untuk mengisi posisi direktur teknik baru timnas.

Jaringan "Sky Sport Italia" mengabarkan bahwa Maldini selaku direktur teknik federasi dan penasihatnya, Leonardo, telah menyerahkan surat pengunduran diri mereka kepada Presiden Federasi Sepak Bola Italia, Giovanni Malagò, pada sore hari ini, setelah penolakan tegas terhadap pencalonan Andrea Pirlo akibat krisis politik yang terkait dengan kontrak sponsor yang ditandatangani dengan perusahaan taruhan Rusia, Fonbet.

Presiden Federasi yang baru, Giovanni Malagò, sebelumnya baru saja mengumumkan penunjukan Paolo Maldini dan Leonardo 16 hari lalu masing-masing pada posisi direktur teknik federasi dan penasihat, dengan menyerahkan kepemimpinan proyek "Club Italia" kepada Maldini.

Setelah hanya berselang 16 hari sejak penunjukan tersebut, dan setelah menggelar pertemuan dengan klub-klub Serie A di markas Liga (yang merupakan hari di mana terkonfirmasi adanya komunikasi dengan Ancelotti dan Guardiola yang menolak tawaran), Maldini dan Leonardo memutuskan untuk mengakhiri proyek mereka.

Setelah penolakan langsung dari Guardiola, Maldini beralih ke Andrea Pirlo, mantan rekan setim sekaligus sahabatnya yang memiliki visi yang sama mengenai proyek teknik yang dikhususkan bagi timnas.

Terhalangnya opsi menandatangani kesepakatan dengan Pirlo akibat krisis sponsor Rusia yang telah disebutkan itu, mendorong Maldini untuk mempertimbangkan pengunduran diri karena merasa tidak mendapat dukungan dan perlindungan dari Presiden Federasi Sepak Bola Italia.

Hal ini terjadi setelah berjam-jam diskusi dan pembahasan alternatif-alternatif yang mungkin untuk melatih timnas, seperti Thiago Motta (nama yang diusulkan oleh Leonardo setelah bekerja bersamanya di Inter dan Paris Saint-Germain), tetapi keduanya pada akhirnya memantapkan keputusan untuk mengajukan pengunduran diri dan memberitahukan keputusan itu kepada Malagò.

Perkembangan terkini mengindikasikan dibukanya kembali pencarian pelatih baru untuk timnas yang dipimpin langsung oleh Malagò, yang mengajukan nama Roberto Mancini yang selama ini menjadi pilihan pertamanya.