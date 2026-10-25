Mimpi buruk cedera kembali menghantui Ansu Fati, mantan bintang Barcelona yang kini membela Monaco di Prancis.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa Fati mengalami kemunduran fisik baru pada Minggu malam ini, selama pertandingan Monaco melawan Lille, dalam ajang Liga Prancis.

Fati hanya mampu bertahan di atas lapangan sekitar 15 menit, sebelum meminta digantikan karena merasakan nyeri di bagian belakang kaki kanannya.

Indikasi awal tidak memberikan harapan optimis. Semua mengarah pada cedera otot, namun masih harus menunggu pemeriksaan medis yang akan dijalani Fati di Monaco dalam beberapa jam mendatang, untuk mengetahui diagnosis yang akurat dan perkiraan waktu pemulihan.

Ansu Fati meninggalkan lapangan dengan kakinya sendiri, dengan kekecewaan yang tampak jelas, menyadari bahwa kemunduran baru ini datang di salah satu periode terpenting dalam kariernya belakangan ini.

Kemunduran ini merupakan pukulan telak bagi Ansu Fati, yang mulai kembali ke performa terbaiknya. Setelah melewati masa sulit sebenarnya yang berlangsung hampir 4 bulan, di mana ia tidak mampu tampil dalam pertandingan karena masalah fisik, Ansu berhasil memulihkan konsistensi dan kepercayaan dirinya.

Angka-angkanya pun membangkitkan optimisme, setelah ia mencetak dua gol dalam tiga pertandingan terakhirnya, sebuah penegasan bahwa ia masih mempertahankan naluri mencetak gol yang menjadikannya salah satu bakat menjanjikan paling menonjol dalam sepak bola Eropa.

Petualangannya bersama Monaco seharusnya menjadi peluang untuk melepaskan diri dari bayang-bayang cedera yang memengaruhi sebagian besar perjalanan kariernya. Sang penyerang mulai menemukan tempatnya di dalam tim dan mengembalikan perannya yang menonjol, setelah berbulan-bulan dilanda ketidakpastian.

Kini, pemain itu menghadapi situasi baru. Sumber kekhawatiran tidak sebatas pada seberapa serius cedera yang mungkin dideritanya, tetapi juga mencakup dampaknya terhadap konsistensi yang telah ia perjuangkan dengan susah payah untuk dipulihkan.

Sambil menunggu diagnosis final, Ansu Fati kembali mendapati dirinya berada dalam situasi yang terlalu akrab baginya. Setelah tampak mulai melihat cahaya di ujung terowongan, tubuhnya kembali menghadapkannya pada ujian baru.