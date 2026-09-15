Gelandang serang asal Kolombia, James Rodriguez, secara resmi mengumumkan pensiun dari sepak bola internasional bersama tim nasional negaranya, "Los Cafeteros", pada hari Selasa. Dengan demikian, pemain berusia 35 tahun itu mengakhiri perjalanan gemilang yang membentang lebih dari satu dekade.

Sepanjang perjalanan tersebut, James meninggalkan jejak sejarah yang abadi, yang paling menonjol adalah penampilan luar biasanya di Piala Dunia 2014 di Brasil. Dengan begitu, bintang Real Madrid itu menutup babak penuh kejayaan dalam kariernya, meninggalkan panggung internasional dengan penuh kebanggaan setelah bertahun-tahun berkontribusi.

Melalui akun resminya di platform media sosial, Rodriguez menyampaikan pesan perpisahan yang menyentuh kepada suporter Kolombia untuk menegaskan keputusan akhirnya. Ia menulis: "Saatnya telah tiba. Terima kasih atas setiap pertandingan, setiap kegembiraan, setiap air mata, dan setiap mimpi yang kita bagikan bersama. Membela tim nasional Kolombia adalah salah satu kehormatan terbesar dalam hidup saya. Terima kasih Kolombia, dan selamanya."

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James bermain 131 pertandingan bersama Kolombia, mencetak 31 gol dan memberikan 43 assist, serta tampil di 3 edisi Piala Dunia pada 2014, 2018, dan 2026, di mana ia mencetak 6 gol dan memberikan 4 assist.

Ia meraih Sepatu Emas Piala Dunia 2014 di Brasil dan meraih penghargaan gol terbaik turnamen yang ia cetak ke gawang Uruguay pada babak 16 besar, serta berhasil membawa tim nasional negaranya ke perempat final sebelum tersingkir di tangan tuan rumah.

Ia juga meninggalkan jejaknya di Copa America dengan membawa Kolombia ke final edisi 2024 dan menempati peringkat ketiga di edisi 2016. Secara keseluruhan, di Copa America ia bermain 14 pertandingan yang mana ia mencetak satu gol dan memberikan 8 assist.