Seteguk air dan senyuman sinis... Scaloni berada dalam situasi lucu menjelang laga melawan Mesir

Konferensi pers pelatih tim nasional Argentina, Lionel Scaloni, pada Senin kemarin, diwarnai dengan kejadian lucu ketika salah satu organisasi menyela pidatonya untuk meminta agar para fotografer dikeluarkan dari ruangan, yang membuat sang pelatih terkejut dan berkomentar dengan nada sarkastis: “Keras sekali,” dalam adegan yang kemudian viral di media sosial.

Laporan media menyebutkan bahwa interupsi tersebut terjadi saat Scaloni sedang menjawab pertanyaan mengenai level tim-tim yang akan berpartisipasi di Piala Dunia 2026, sambil menyoroti bahwa Argentina beruntung karena mampu memberikan upaya ekstra bahkan saat mereka tidak dalam performa terbaiknya.

Tanpa diduga, salah satu panitia mengambil mikrofon dan mengumumkan: “Kami mohon para fotografer berkenan meninggalkan ruangan, terima kasih,” yang memicu ekspresi terkejut di wajah pelatih Argentina tersebut, yang meneguk air dan mengangkat alisnya sebagai tanda keterkejutannya atas waktu dan cara yang digunakan.

Scaloni lalu menoleh ke arah Nicolás Novello, pendampingnya dalam konferensi pers, dan berkomentar dengan senyuman penuh makna: “Keras,” sebagai sindiran terhadap ketegasan organisasi tersebut dalam menjalankan instruksi.

Insiden tersebut memicu reaksi luas di media sosial, di mana para pengikut menganggapnya sebagai momen lucu yang menunjukkan sisi manusiawi sang pelatih Argentina menjelang pertandingan yang dinanti melawan Mesir di babak 16 besar Piala Dunia.

Perlu diingat bahwa Argentina sedang bersiap menghadapi timnas Mesir dalam pertandingan penentu di babak 16 besar, di tengah prediksi akan terjadinya pertandingan sengit antara juara dunia dan tim Mesir yang berambisi menciptakan kejutan bagi “Tango”.