Sesuai peraturan... Argentina terancam sanksi disiplin menjelang final Piala Dunia

Sebuah laporan media menyebutkan bahwa tim nasional Argentina terancam sanksi disiplin dari Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), setelah pertandingan melawan Inggris, Rabu kemarin, di semifinal Piala Dunia.

Argentina lolos ke final Piala Dunia 2026 berkat kemenangan atas Inggris dalam pertandingan yang menegangkan. Setelah tertinggal akibat gol Anthony Gordon, pasukan Lionel Scaloni membalas melalui gol Enzo Fernández sebelum Lautaro Martínez memastikan kemenangan.

Namun, perayaan “La Albiceleste” itu segera berubah menjadi kontroversi. Sejumlah pemain mengangkat spanduk bertuliskan “Kepulauan Falkland adalah milik Argentina”, merujuk pada sengketa antara kedua negara terkait Kepulauan Falkland.

Sengketa yang telah berlangsung lama ini tetap menjadi salah satu isu diplomatik paling sensitif antara kedua negara sejak Perang 1982.

Situs “Foot Mercato” mengatakan: “Inisiatif ini mungkin akan menimbulkan konsekuensi di bidang olahraga. Pasalnya, peraturan FIFA melarang penayangan pesan politik, agama, atau pribadi selama pertandingan dan perayaan resmi.”

Lanjutnya: “Pasal keempat mengatur kemungkinan sanksi terhadap pemain atau tim mana pun yang menampilkan pesan semacam itu pada jersey, pakaian, atau benda lainnya.”

Dengan mengangkat spanduk yang menuntut kedaulatan Argentina atas Kepulauan Falkland, para juara dunia ini telah menempatkan diri mereka pada risiko tindakan disiplin, dengan catatan bahwa sanksi apa pun akan bergantung pada interpretasi dan penilaian Komite Disiplin FIFA terhadap sifat politis pesan tersebut, yang telah menuai kritik tajam selama Piala Dunia yang digelar di Amerika Utara.

Argentina akan bertanding di final Piala Dunia 2026 pada Minggu mendatang melawan Spanyol, yang lolos setelah mengalahkan Prancis.

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