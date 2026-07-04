Sesuai jadwal... Maroko akan membuka pertandingan babak 16 besar, sedangkan Mesir akan bertanding pada hari terakhir

Babak perdelapan final Piala Dunia 2026 telah lengkap dengan lolosnya 16 tim, yang akan bertanding dalam 8 pertandingan seru selama beberapa hari ke depan.

Tim-tim yang lolos ke babak ini adalah: Kanada, Brasil, Paraguay, Maroko, Norwegia, Prancis, Meksiko, Inggris, Belgia, Amerika Serikat, Spanyol, Portugal, Swiss, Mesir, Argentina, dan Kolombia.

Mesir dan Maroko mewakili kawasan Arab dan Afrika di babak 16 besar.

Timnas Mesir lolos setelah mengalahkan Australia melalui adu penalti usai imbang 1-1, sementara timnas Maroko lolos dengan skenario serupa setelah mengalahkan Belanda.

Timnas Maroko dijadwalkan akan membuka pertandingan babak ini pada Sabtu malam ini dengan menghadapi timnas Kanada, sedangkan timnas Mesir akan bertanding pada hari terakhir babak ini, Selasa mendatang, melawan Argentina.

Jadwal pertandingan babak 16 besar (waktu Makkah) adalah sebagai berikut:

Sabtu, 4 Juli

Kanada - Maroko (pukul 08.00 malam).

Minggu, 5 Juli

Paraguay - Prancis (pukul 00.00 dini hari).

Brasil - Norwegia (pukul 11.00 malam).

Senin, 6 Juli

Meksiko - Inggris (pukul 03.00 dini hari).

Portugal - Spanyol (pukul 10:00 malam).

Selasa, 7 Juli

Amerika Serikat - Belgia (pukul 03.00 dini hari).

Argentina - Mesir (pukul 07.00 malam).

Swiss - Kolombia (pukul 11.00 malam).