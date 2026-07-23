Rumor mengenai masa depan pemain Maroko Yassine Bounou bersama Al Hilal Arab Saudi kian meningkat dalam beberapa jam terakhir, menyusul laporan-laporan yang mengisyaratkan kemungkinan kepergiannya dari skuat "Sang Pemimpin".

Al Hilal terus melanjutkan penguatan skuat di bursa musim panas, di mana klub telah mencapai kesepakatan dengan West Ham United terkait pembelian kontrak sayap Belanda Summerville, yang penggabungannya akan diumumkan secara resmi dalam waktu 48 jam.

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Praktisi media Abdulaziz Al Muraisel yang dekat dengan Al Hilal menegaskan bahwa manajemen klub sedang serius mempertimbangkan untuk mencoret nama Bounou dari daftar pemain lokal dan memanfaatkan keberadaan kiper lokal Mohammed Al Owais.

Ia menjelaskan bahwa peran Bounou akan terbatas hanya pada keikutsertaan di Liga Champions Asia, dan apabila kiper Maroko itu menolak, ia akan dilepas secara permanen pada musim panas ini.

Hal ini dilakukan demi mengosongkan tempat bagi Summerville di daftar pemain lokal dan pemain asing lainnya selama kompetisi musim baru, sesuatu yang menempatkan kiper Maroko itu di hadapan masa depan yang suram.

Situasi ini mirip dengan yang dialami pemain Uruguay Darwin Nunez, yang namanya dicoret dari daftar pemain lokal di pertengahan musim lalu dan hanya diikutsertakan di ajang Asia.



