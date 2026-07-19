Seri yang menakjubkan... Spanyol menorehkan sejarah melalui Argentina

Tim nasional Spanyol terus menorehkan sejarah di kancah internasional, setelah berhasil meraih gelar Piala Dunia 2026 berkat kemenangan 1-0 atas Argentina di pertandingan final, sehingga menggabungkan kejayaan global dengan rekor tak tertandingi dalam sepak bola Eropa.

Menurut jaringan Squawka asal Inggris yang berspesialisasi dalam statistik sepak bola, tim nasional Spanyol kini menjadi tim Eropa dengan rentetan pertandingan tanpa kekalahan terpanjang dalam sejarah sepak bola internasional pria, setelah mencapai 38 pertandingan berturut-turut tanpa kekalahan.

Selama rentetan bersejarah ini, timnas Spanyol meraih kemenangan beruntun atas lawan-lawan tangguh, dengan jumlah hasil imbang yang terbatas, sehingga menegaskan stabilitas teknis yang dialami tim di bawah kepemimpinan pelatih Luis de la Fuente, yang berhasil membangun generasi baru yang mengembalikan “La Roja” ke puncak sepak bola dunia.

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Rekor tersebut bukanlah satu-satunya pencapaian, karena gelar juara Piala Dunia semakin menambah nilai rangkaian prestasi ini, setelah Spanyol mengakhiri turnamen sebagai juara, menegaskan bahwa rekor-rekornya bukan sekadar angka statistik, melainkan cerminan keunggulannya di lapangan hijau.

Prestasi ini mencerminkan seberapa besar perkembangan yang dialami timnas Spanyol dalam beberapa tahun terakhir, setelah berhasil memadukan filosofi penguasaan bola tradisional dengan kecepatan dalam transisi serangan, serta mengandalkan sekelompok talenta muda yang telah menonjol di kancah internasional.

Timnas Spanyol kini memegang dua prestasi bersejarah sekaligus: gelar Piala Dunia 2026 dan rekor rentetan pertandingan tak terkalahkan terpanjang bagi timnas Eropa dalam sejarah sepak bola internasional, yang menegaskan bahwa “La Roja” sedang menjalani salah satu periode terhebatnya sepanjang sejarah.