Manchester City mengumumkan pada hari Kamis ini perpanjangan kontrak salah satu bintang utamanya hingga musim panas tahun 2031.

Manchester City menyatakan dalam pernyataan resmi: "Jeremy Doku telah menandatangani kontrak baru berdurasi lima tahun bersama Manchester City, yang memperpanjang masa tinggalnya di Stadion Etihad hingga musim panas tahun 2031."

Setelah bergabung dengan Manchester City dari klub Prancis Stade Rennes pada musim panas tahun 2023, sayap asal Belgia itu berhasil memantapkan dirinya sebagai salah satu pemain sayap paling berbakat dan menarik di Liga Primer Inggris.

Berkat kecepatannya yang luar biasa, kontrol bolanya yang memukau, dan kemampuan menggiring bolanya yang istimewa, ditambah insting mencetak golnya yang tinggi, Doku mengukuhkan posisinya sebagai salah satu elemen kunci dalam susunan tim City.

Hingga saat ini, pemain berusia 24 tahun itu telah tampil dalam 131 pertandingan bersama klub dan mencetak 22 gol.

Ia juga menunjukkan kemampuannya untuk beradaptasi, di mana ia terkadang digunakan di sisi kanan atau bahkan di posisi yang lebih ke tengah selain posisi khasnya di sayap kiri.

Kontribusinya juga turut mengantarkan City meraih lima gelar utama dalam periode tersebut, sebuah torehan yang mencakup gelar Liga Primer Inggris, Piala FA, Piala Liga, Piala Dunia Antarklub, dan Community Shield.

Doku merupakan salah satu pemain internasional terpenting Belgia, dan telah tampil dalam 48 pertandingan internasional hingga kini serta membantu negaranya mencapai perempat final Piala Dunia 2026.

Pernyataan Doku Usai Perpanjangan Kontraknya

Setelah menandatangani kontrak barunya, Doku mengungkapkan kebahagiaannya dan menyingkap betapa antusiasnya ia untuk memainkan perannya dalam upaya City meraih lebih banyak kesuksesan di bawah kepemimpinan pelatih yang baru ditunjuk, Enzo Maresca.

Jeremy Doku mengatakan: "Saya menikmati waktu saya di City sejauh ini, jadi mendapatkan kesempatan untuk bertahan lebih lama adalah perasaan yang luar biasa."

Ia melanjutkan: "Klub ini sangat berarti bagi saya, saya telah berkembang sebagai pemain dan sebagai pribadi. Saya merasa stabil di sini, dan saya tahu saya semakin baik setiap hari berkat kerja yang dilakukan oleh staf di sini."

Ia meneruskan: "Sulit untuk menjelaskan seberapa besar yang diberikan klub ini untuk membantu para pemain. Saya tidak menganggap hal itu sebagai sesuatu yang sudah pasti, dan itu membuat saya menjadi lebih baik."

Jeremy menambahkan: "Dengan kehadiran Enzo di sini sekarang, saya sangat antusias menyambut musim baru. Gaya sepak bolanya adalah tipe yang kami sukai, dan itu adalah hal yang menarik bagi para pemain."

Ia menegaskan: "Para pendukung City juga merupakan alasan utama saya menandatangani kontrak baru ini. Saya merasakan cinta dan dukungan mereka, dan itu sangat berarti bagi saya. Saya ingin fokus meraih kesuksesan yang layak mereka dapatkan."