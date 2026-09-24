"Finn Jeltsch adalah pemain yang sangat bertalenta, yang berhasil menembus tim utama di VfB, yang menunjukkan performa luar biasa, yang memiliki kecepatan sangat tinggi. Dia bisa menjadi pemain inti di tim nasional senior. Dia masih belum mencapai batasnya," kata mantan penyerang VfB itu dalam wawancara dengan Sky dan menegaskan: "Dia seratus persen akan bermain untuk klub top di Eropa pada masa depan."

Jeltsch memiliki kontrak hingga 2030 bersama Die Schwaben. Kabarnya tidak ada klausul pelepasan. Karena itu, kas Stuttgart kemungkinan besar akan terisi jika ia dijual, asalkan kurva perkembangan pemain yang baru berusia 20 tahun itu terus menanjak. Kenaikan nilai pasar juga akan terdorong oleh debut di tim nasional.

Pelatih timnas Jerman Jürgen Klopp memanggilnya untuk pertama kalinya ke skuad DFB untuk laga Nations League mendatang melawan Serbia pada 1 Oktober serta di Yunani pada 4 Oktober. Pada debutnya melawan Belanda, Jeltsch tidak akan ikut ambil bagian, karena ia termasuk dalam skuad kedua.

Apa yang dikatakan Jürgen Klopp tentang Finn Jeltsch?

"Di antara para pemain yang tidak langsung saya kenal, Finn adalah yang pertama menarik perhatian saya", kata Klopp dalam nominasi skuad pertamanya yang menyita banyak perhatian tentang youngster VfB tersebut. "Karena Anda melihat statistiknya dan berpikir: Wah, penampilan, hah? Apa ini? Lalu Anda melihat lebih teliti dan mendapati: bek luar biasa, yang melakukannya dengan sangat baik, punya atletisme luar biasa dan bisa bermain bola."

Berkat paket komplet yang dimiliki Jeltsch, dalam beberapa waktu terakhir memang sudah muncul rumor-rumor longgar soal minat dari klub-klub top, termasuk kabarnya dari Bayern München, Liverpool, dan Arsenal. Namun, menurut informasi dari surat kabar Bild, VfB belum menerima tawaran konkret.

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Berapa biaya transfer yang dibayarkan VfB Stuttgart untuk Finn Jeltsch?

Jeltsch pindah ke Neckar dari 1. FC Nürnberg pada awal 2025 dengan nilai 9,5 juta euro. Jika bek tengah murni itu, yang juga pernah bermain di sisi kanan pertahanan dan di lini tengah bertahan, benar-benar menjalani debutnya di tim DFB, menurut surat kabar Bild akan ada pembayaran tambahan kepada klub tersebut. Nominalnya disebut berada di kisaran enam digit rendah.

Jeltsch juga meraih sukses besar di level junior dan menobatkan dirinya sebagai juara dunia U17 dan juara Eropa U17 bersama tim junior Jerman. Pada 2025, ia juga memenangkan Fritz-Walter-Medaille emas yang bergengsi - mengungguli Said El Mala dari 1. FC Köln.

Di VfB, Jeltsch kini masuk jajaran pemain inti. Pelatih Sebastian Hoeneß memainkannya sebagai starter dalam semua enam laga kompetitif musim baru. Secara keseluruhan, ia sudah tampil 57 kali untuk Stuttgart.