Pelatih kepala Al Ittihad asal Jerman, Jens Wissing, kembali masuk ke dalam pusaran kontroversi setelah meningkatnya kritik terhadap tim seiring menurunnya hasil pada periode terakhir, di tengah kemarahan para pendukung yang berharap awal positif Al Amid dapat berlanjut, sebelum kekalahan dari Al Hilal dan Shabab Al Ahli datang menambah tekanan terhadap staf kepelatihan dan membuka pertanyaan soal masa depannya.

Dalam situasi tersebut, jurnalis olahraga Abdullah Falatah tampil membela pelatih Jerman itu, memperingatkan agar tidak terburu-buru mengambil keputusan untuk menggantinya, serta meminta manajemen baru Al Ittihad menilai kiprahnya sesuai dengan sumber daya yang tersedia bagi dirinya, alih-alih membandingkannya dengan klub-klub yang memiliki opsi teknis dan materi pemain berbeda, dalam isyarat kepada Al Hilal, Al Ahli, Al Nassr, dan Al Qadsiah.

Falatah mengatakan, saat tampil di jaringan kanal "Thmanyah", bahwa memikirkan pemecatan Wissing pada tahap ini akan menjadi keputusan yang perlu ditinjau ulang, sambil menegaskan perlunya memperhatikan perbedaan antara sumber daya Al Ittihad dengan apa yang dimiliki para pesaing langsungnya.

Jurnalis olahraga itu menambahkan: "Jika manajemen baru Al Ittihad berpikir untuk mengganti pelatih Jens Wissing, maka selamat tinggal! Kita harus memahami bahwa dia tidak memiliki perangkat yang tersedia bagi pelatih Al Hilal, Al Ahli, Al Nassr, dan Al Qadsiah, dan dia harus diperlakukan secara adil dalam penilaian pekerjaannya."

Pertandingan berikutnya ALI Saudi Pro League 14.00 ITT

Pernyataan Falatah membawa pesan langsung kepada manajemen Al Ittihad, bahwa penilaian terhadap pelatih tidak seharusnya hanya bergantung pada hasil, melainkan juga harus mempertimbangkan kualitas materi pemain yang tersedia, serta kemampuan membangun sistem yang kompetitif di tengah perbedaan yang ada di antara klub-klub tersebut.

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Pernyataan ini muncul setelah Al Ittihad kalah dari Al Hilal dengan skor 2-3 pada klasiko pekan kedelapan Liga Roshn Saudi, dalam laga yang memperlihatkan sejumlah masalah pertahanan, meski Al Amid berhasil mencetak dua gol dan kembali ke dalam ritme pertandingan pada beberapa periode di dalamnya.

Hasil negatif tidak berhenti di liga saja, karena Al Ittihad menerima kekalahan lain dari Shabab Al Ahli Dubai asal Uni Emirat Arab dengan skor 1-2 di Liga Champions Asia Elite, sehingga tekanan terhadap Wissing semakin bertambah, terutama karena tim berambisi meraih awal yang kuat baik di level domestik maupun kontinental.