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Direktur olahraga Max Eberl menanggapi pernyataan keras pelatih Kanada Jesse Marsch kepada Bayern Munich terkait cedera Alphonso Davies.

"Kami mendengar pernyataan itu, tetapi kami tidak akan menanggapinya," kata Eberl setelah hasil imbang 1-1 melawan 1. FC Köln pada Jumat malam. Ia menegaskan: "Dengan tidak menanggapinya, kami justru memberikan tanggapan."

Tak lama sebelumnya, Marsch melontarkan kritik kepada klub tersukses di Jerman itu. "Saya tidak merasa Bayern Munich sedikit pun peduli pada tim nasional Kanada. Padahal, saya mengenal beberapa orang di sana dan tahu bagaimana orang Jerman memperlakukan tim nasional, terutama jika itu bukan tim nasional Jerman," katanya kepada situs OneSoccer.

Mantan pelatih RB Leipzig itu juga menegaskan: "Saya menyukai Bayern Munich, tetapi saya ingin mereka tahu: Hanya karena kami berasal dari Kanada, bukan berarti kami tidak tahu apa yang kami lakukan dan kami ini segerombolan orang bodoh." Tim nasional Kanada menginginkan "yang terbaik untuk Alphonso, untuk Bayern Munich, dan untuk hubungan kedua pihak."

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Ketika ditanya soal hubungan dengan federasi Kanada, Eberl menjawab dengan penuh makna: "Terkadang diam lebih baik." Sebab, ada riwayat perselisihan yang juga menempatkan Davies sebagai tokoh utamanya.

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Mengapa Bayern Munich bahkan mengancam akan menggugat federasi Kanada

Cedera ligamen krusiat yang dialami bek kiri itu pada Maret tahun lalu membuat hubungan Bayern dan Asosiasi Sepak Bola Kanada memanas. Pihak Bayern di Munich mempertanyakan keputusan memainkan Davies dalam laga perebutan tempat ketiga CONCACAF Nations League melawan Amerika Serikat yang tidak berarti, sementara pihak Kanada awalnya menyatakan tidak ada yang perlu dikhawatirkan.

Tingkat keparahan cedera itu baru diketahui setelah Davies kembali ke Munich, ibu kota negara bagian Bayern. Setelah itu, petinggi Bayern Jan-Christian Dreesen bahkan mengancam akan mengambil langkah hukum . Namun, setelah pembicaraan untuk menjernihkan persoalan beberapa bulan kemudian, Bayern memutuskan tidak mengajukan gugatan.

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Baru beberapa menit kembali bermain, Alphonso Davies cedera lagi

Kini konflik itu tampaknya kembali memanas setelah Davies mengalami robekan serat otot di paha belakang kirinya hanya beberapa menit setelah kembali menjadi starter untuk pertama kalinya dalam lebih dari 600 hari pada jeda internasional terakhir. Cedera itu mungkin membuatnya absen hingga akhir tahun . Dalam diagnosis awal federasi, cederanya semula disebut, secara agak samar, sebagai "cedera pada bagian bawah tubuh", sebelum kemudian didiagnosis sebagai "regangan otot ringan".

Selain itu, Davies mengungkapkan bahwa sebelum pertandingan ia sudah merasakan "sedikit nyeri ke arah lutut saya, yakni di bagian bawah otot paha belakang saya". Tim medis sama sekali tidak menganggap enteng keluhan itu dan bahkan melakukan pemeriksaan MRI, tetapi hasilnya tidak menunjukkan adanya kelainan.

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Yang lebih pahit bagi Bayern: Harry Kane dan Michael Olise juga mengalami cedera saat melawan Köln . Kane akan absen selama berbulan-bulan. Ismael Saibari dan Serge Gnabry juga masih belum bisa bermain, sementara Luis Diaz setidaknya sudah mendekati kepulangan.