Serangan gencar... Argentina menyamai prestasi bersejarah Brasil

Tim nasional Argentina terus menunjukkan performa menyerang yang kuat di Piala Dunia 2026, dengan mengalahkan Swiss (3-1) di perempat final, Minggu pagi tadi, sehingga memastikan tempatnya di babak semifinal.

Dengan tiga gol tersebut, timnas Argentina menambah jumlah golnya menjadi 17 gol di Piala Dunia kali ini, sehingga menjadi tim dengan jumlah gol terbanyak kedua dalam satu edisi Piala Dunia sejak tahun 2000, di bawah Brasil yang mencetak 18 gol dalam perjalanannya meraih gelar juara pada tahun 2002.

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Jaringan "stats foot" Prancis menyoroti bahwa Argentina juga menjadi tim pertama yang mencetak 3 gol atau lebih dalam masing-masing dari 3 pertandingan pertamanya di babak gugur, dalam satu edisi Piala Dunia, sejak Brasil di Piala Dunia 1970.

Para penari tango itu sebelumnya mengalahkan Cape Verde di babak 32 besar, lalu Mesir di babak 16 besar, dengan skor yang sama (3-2).

Tim Amerika Latin itu unggul atas Swiss dalam pertandingan hari ini melalui gol Alexis McAllister pada menit ke-10, sebelum tim Eropa itu menyamakan kedudukan pada menit ke-67 melalui Dan Ndoye, sehingga pertandingan berlanjut ke babak perpanjangan waktu.

Argentina akhirnya memastikan kemenangan dengan dua gol di menit-menit akhir, yang dicetak oleh Julián Álvarez pada menit ke-112 dan Lautaro Martínez pada menit ke-120+1, sehingga akan berhadapan dengan Inggris di semifinal, sementara Prancis akan bertanding melawan Spanyol di pertandingan lain pada babak yang sama.



