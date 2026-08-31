Sepupu bintang Bayern Munich: Barcelona rampungkan transfer "talenta Hamburg"

Bek muda asal Jerman, Mikael Baza, yang berusia 16 tahun, telah tiba di Barcelona dari Hamburg, dan akan menandatangani kontrak yang berlaku hingga tahun 2029 bersama Barca..

Barcelona berencana mengembangkannya di akademi La Masia sebelum bergabung dengan tim utama.

Barcelona telah mencapai kesepakatan final dengan Hamburg terkait perekrutan Baza, bek muda asal Jerman berusia 16 tahun, yang dianggap sebagai salah satu talenta pertahanan paling menonjol di generasinya.

Florian Plettenberg, jurnalis dari "Sky Sport", menyebutkan bahwa kesepakatan itu telah rampung dan pemain tersebut akan resmi bergabung dengan skuad Barcelona.

Menurut Plettenberg, tes medis dan penandatanganan kontrak dijadwalkan berlangsung besok Selasa. Baza akan terikat untuk bertahan bersama Barcelona hingga tahun 2029.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi klub untuk merekrut talenta-talenta muda menjanjikan. Rencana untuk Baza pada awalnya mencakup melanjutkan pengembangannya dalam struktur akademi muda, bermain bersama Barcelona Atletic dan tim muda (U-19), dengan kemungkinan pada akhirnya mencapai tim utama.

Baza adalah bek tengah berusia 16 tahun, dan telah menarik perhatian banyak klub berkat keterampilan dan potensinya.

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Kepindahannya merupakan bagian dari upaya Barcelona untuk merekrut bek tengah muda berkaki kidal, yang memiliki kemampuan bermain bersama tim utama di masa depan.

Klub Catalan itu sebelumnya telah membidik pemain tersebut selama periode bursa transfer saat ini. Faktanya, namanya muncul di antara opsi-opsi yang dikaji oleh direktur olahraga Deco, untuk memperkuat posisi ini setelah kepergian Alvaro Cortes dari klub.

Kini, menurut Plettenberg, Barcelona berhasil melangkah maju dan merampungkan kesepakatan dengan Hamburg.

Baza juga memiliki hubungan kekerabatan dengan salah satu bek paling menonjol dalam sepak bola Jerman: ia adalah sepupu Jonathan Tah, pemain timnas Jerman dan pemain Bayern Munich saat ini.

Meskipun Baza belum melewati usia enam belas tahun, dan masih memiliki jalan panjang untuk berkembang, klub Catalan itu telah memutuskan untuk mengontraknya hingga tahun 2029.

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