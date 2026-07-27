Lionel Scaloni, direktur teknik timnas Argentina, menyampaikan pesan permintaan maaf yang menyentuh kepada para suporter negaranya, tepat sepekan setelah kekalahan di laga final Piala Dunia melawan Spanyol yang meraih bintang keduanya, di mana Tim Tango gagal mempertahankan gelar juara dunianya.

Scaloni menerbitkan sebuah pernyataan panjang melalui akun resminya di platform Instagram, dengan menujukan ucapannya terutama kepada para suporter Argentina, dan berkata: "Setelah sepekan penuh yang di dalamnya bercampur kesedihan dengan kegembiraan, air mata dengan senyuman, rasa sakit dengan ketenangan, serta ketegangan dengan kedamaian, kini saya bisa duduk untuk menulis beberapa patah kata."

Pelatih asal Argentina itu menyinggung bahwa meski ia tidak menyukai media sosial, media tersebut mungkin menjadi sarana terbaik untuk menyampaikan perasaannya kepada para suporter, seraya meminta maaf dengan berkata: "Yang bisa saya katakan hanyalah bahwa saya minta maaf karena tidak mampu membawakan satu trofi lagi untuk kalian dan memberikan kalian sedikit kegembiraan, meski hanya untuk beberapa hari, guna membantu kalian melupakan segala hal buruk dalam hidup."

Scaloni mengajak para suporter untuk mengingat nilai-nilai yang coba ditunjukkan oleh timnya, dengan menyebut para pemainnya sebagai "para pejuang", sebagaimana ia menyebut mereka ketika berbicara dengan istrinya.

Ia menambahkan: "Usaha, hasrat, kemauan, dan penolakan untuk menyerah bahkan ketika keadaan menjadi sulit, mengerahkan segala kemampuan bahkan ketika tak ada lagi yang tersisa pada dirimu, menahan guyuran air dingin dari orang-orang yang tidak mengenal kita, ketenangan, serta keinginan untuk tetap berdiri ketika kakimu tak lagi menuruti pikiranmu. Itulah trofi yang sesungguhnya."

Sang pelatih mengungkapkan rasa terima kasihnya yang mendalam kepada staf kepelatihan, para pemain, dan para pegawai Federasi Sepakbola Argentina, seraya memuji mereka yang bekerja dalam diam demi membuat timnas merasa nyaman. Ia juga menyampaikan terima kasihnya kepada setiap suporter atas kasih sayang yang diterima oleh tim.

Scaloni menutup pesannya yang menyentuh itu dengan ungkapan yang ia ulangi dua kali sebagai penegasan: "Siapa yang memiliki sahabat orang Argentina, ia memiliki sebuah harta karun", sebagai isyarat yang jelas terhadap semangat juang dan kesetiaan yang menjadi ciri khas rakyat Argentina beserta timnasnya.