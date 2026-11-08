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Konsistensi Waldemar Anton mengesankan. Dalam kemenangan BVB atas Elversberg, ia kembali menunjukkan kualitas yang sangat dikagumi Jürgen Klopp. Apakah seorang bintang Bayern kini harus mencemaskan statusnya di timnas Jerman?

Tiga hal yang bisa dipetik dari kemenangan Borussia Dortmund 2-1 (0-0) atas SV Elversberg. Selain itu, ada kepercayaan penting kepada Felix Nmecha dan sebuah insiden yang ramai diperdebatkan, yang memunculkan istilah paling tidak disukai pada pekan kesembilan Bundesliga.

Waldemar Anton menunjukkan alasan Klopp mengaguminya: Akankah ia menggeser seorang bintang Bayern?

Mereka yang menyimak dengan saksama ketika pelatih timnas Jürgen Klopp berbicara pada pertengahan pekan tentang pemanggilan skuad keduanya sejak mulai menjabat mungkin menaruh perhatian khusus saat ia membahas bek tengah. "Bagi saya, keduanya sudah jelas," katanya mengenai penyusunan skuadnya. Namun, yang ia maksud bukanlah Jonathan Tah dan Nico Schlotterbeck, duet yang belakangan menjadi pilihan utama di timnas Jerman, melainkan Waldemar Anton dan Malick Thiaw.

Pemain Borussia Dortmund berusia 30 tahun itu dan bek Newcastle United yang lima tahun lebih muda sama-sama mengisi jantung pertahanan Klopp dalam dua laga internasional terakhir, melawan Serbia (2-0) dan di Yunani (0-0). "Keduanya bermain luar biasa bagus, itu harus diakui," ujar sang pelatih timnas, yang secara khusus memuji Anton dan Thiaw. Ia kemudian menjelaskan lebih rinci aspek-aspek yang menurutnya sangat penting bagi dirinya dan gaya bermainnya, serta telah ditunjukkan keduanya dengan begitu baik.

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"Bek tengah tentu pertama-tama harus bertahan. Itulah tugas utama mereka. Namun, untuk memainkan jenis sepakbola tertentu, mereka juga harus bersedia menjalankannya. Artinya, jika kami ingin menekan di area tinggi, tetapi para pemain hanya merasa nyaman ketika berada di dekat garis kotak penalti sendiri, kami punya masalah," kata Klopp. Maksudnya jelas: Anton dan Thiaw telah membuktikan diri sangat cocok dengan gagasannya tentang cara bertahan yang berani.

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Pada Sabtu sore, dalam laga sulit melawan Elversberg yang hampir sepanjang pertandingan bertahan jauh di belakang tetapi terus mengincar serangan balik dengan kualitas menyerang mereka, Anton sekali lagi membuktikan hal itu. Ia telah melakukannya bukan hanya sepanjang 180 menit bersama timnas Jerman melawan Serbia dan di Yunani, melainkan juga selama berbulan-bulan bersama BVB, dengan konsistensi yang mengesankan.

BVB: Anton menunjukkan kualitas yang sangat dikagumi Klopp

Berulang kali Anton dengan berani maju meninggalkan garis empat bek untuk menghentikan potensi serangan balik tim asal Saarland itu. Ketepatan waktu dan kemampuannya membaca permainan sama mengesankannya dengan kecakapannya dalam duel. Hal lain yang patut dicatat: saat berada di lini pertahanan terakhir pun Anton berkali-kali mengambil keputusan yang sangat tepat dan melakukan banyak blok penting.

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Selain itu, Anton sangat mewakili gambaran ideal Klopp tentang lini pertahanan yang bermain berani, bukan hanya saat bertahan, melainkan juga ketika menguasai bola. Ia kerap melepaskan umpan vertikal cerdas yang melewati banyak pemain lawan dan menemukan rekan yang tepat di ruang yang tepat untuk menggerakkan serangan.

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Tah dari Bayern München tentu sudah lebih dari cukup membuktikan bahwa ia juga mampu bertahan dengan berani dan selalu siap mengambil risiko tertentu. Meski begitu, sama sekali belum pasti Tah dan Schlotterbeck akan menjadi duet utama di jantung pertahanan Jerman pada putaran final di Amerika Utara, seperti halnya menjelang Piala Dunia dan kemudian sebelum bek Dortmund itu mengalami cedera.

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Apalagi, seperti diketahui, Tah tidak lagi sepenuhnya menjadi pemain inti di klubnya musim ini. Dalam beberapa pertandingan penting belakangan ini, ia bahkan harus duduk di bangku cadangan karena posisinya diambil pesaingnya, Min-Jae Kim. Dibandingkan pemain München itu, Anton juga punya keunggulan: ia lebih mengenal cara bermain bersama Schlotterbeck, rekan setimnya di klub yang tampaknya akan menjadi pilihan utama. Keduanya pun lebih padu. Karena itu, menarik untuk melihat apakah duet bek tengah Dortmund juga akan menjadi duet bek tengah timnas Jerman pada Jumat di Serbia.

Penentu kemenangan BVB: Kepercayaan Kovac kepada Nmecha terbayar

Setelah menerima kartu kuning akibat pelanggaran taktis saat laga baru berjalan sekitar 20 menit, Felix Nmecha harus sangat berhati-hati dalam meredam berbagai transisi cepat Elversberg. Bukan tidak mungkin ia kembali berada dalam bahaya menerima kartu kuning akibat pelanggaran taktis.

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Karena itu, dalam perjalanan menuju jeda, asisten pelatih Dortmund Robert Kovac ditanya oleh Sky apakah sebaiknya gelandang yang berisiko menerima kartu kuning kedua itu ditarik keluar. "Saya rasa dia cukup cerdas untuk menilai situasinya," jawab saudara laki-laki pelatih kepala Niko Kovac itu, menepis kekhawatiran tersebut.

Kepercayaan itu, seperti diketahui, terbayar. Seusai turun minum, Nmecha menjadi penentu kemenangan BVB. Pada menit ke-55, setelah kerja sama apik yang diawali Fabio Silva, ia melepaskan tembakan cerdik dari jarak sekitar 18 meter dan menaklukkan kiper SVE Nicolas Kristof dengan sepakan mendatar terarah ke sudut dekat.

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Seperempat jam kemudian, Nmecha menggandakan keunggulan menjadi 2-0 lewat penyelesaian yang tak kalah indah, kali ini dari jarak sedikit lebih jauh, sekitar 25 meter. Berkat dua gol pemain timnas Jerman itu, tim peringkat kedua meraih kemenangan tipis 2-1 yang sudah ditargetkan, diperjuangkan dengan susah payah, dan sangat penting dalam persaingan jarak jauh dengan pemuncak klasemen Bayern München.

Arti penting Felix Nmecha bagi BVB: "Membuat rekan-rekannya bermain lebih baik"

Jadi, mempercayai Nmecha untuk bermain cukup cerdas agar tidak menerima kartu kuning lagi merupakan keputusan yang sangat tepat dari Kovac. Dalam konferensi pers setelah laga, ia menyoroti apa yang kembali diberikan Nmecha kepada permainan Dortmund, di luar dua golnya. "Dengan kehadirannya, dinamismenya, tekniknya," pemain berusia 26 tahun itu sangat penting bagi BVB, jelas pelatih asal Kroasia tersebut. "Ia bisa mengatasi banyak situasi dengan begitu cepat lewat putaran tubuhnya. Itu membuat rekan-rekannya bermain lebih baik."

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Dan karena pencetak dua gol pada Sabtu sore itu baru memasuki usia terbaik sebagai pesepakbola, atau seperti kata Kovac, "usia performa puncak", ia bahkan masih "bisa berkembang lebih jauh". Borussia merasakan betapa pentingnya Nmecha dalam lima laga liga musim lalu yang ia lewatkan karena cedera. "Saat itu terlihat permainan kami sedikit tersendat," kenang Kovac. "Dengan dia, permainan kami berada di level yang sama sekali berbeda. Karena itu, saya senang dia ada di sini."

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Meski pada musim ini Nmecha juga sempat beberapa kali mengalami penurunan performa dan terkadang tampak agak lelah, Kovac tetap tidak ingin bermain tanpanya karena ia telah menjadi sosok yang begitu berpengaruh bagi BVB. "Dari segi bakat dan teknik, ia salah satu gelandang terbaik di dunia," puji direktur olahraga Dortmund Ole Book seusai kemenangan atas Elversberg kepada Sky. "Jika ia juga bisa menyelesaikan peluang seperti hari ini, dan ia memang punya kemampuan menembak seperti itu, tidak banyak pemain yang lebih baik."

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Sementara itu, kiper BVB Gregor Kobel ingin mengklaim sedikit andil dalam gol kedua Nmecha, ketika sang gelandang menghujamkan bola ke gawang dengan kecepatan 124 km/jam. "Begitulah Felix, mau bilang apa lagi. Pemain kelas dunia," puji pemain asal Swiss itu dalam wawancara dengan kanal YouTube Borussia, lalu menambahkan sambil tersenyum: "Mungkin dia bisa menembak seperti itu karena saya selalu menantangnya dalam latihan."

Istilah paling tidak disukai pekan ini: "Trefferbild"

Perlu ditegaskan lebih dulu: sungguh disayangkan kapten Elversberg Lukas Pinckert mengalami cedera pergelangan kaki dalam salah satu insiden yang paling ramai dibahas pada pekan Bundesliga ini dan harus ditarik keluar lebih awal saat menghadapi Borussia Dortmund (menit ke-37).

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Meski begitu, satu hal perlu dicatat: keputusan wasit Harm Osmers untuk tidak memberikan kartu merah kepada Daniel Svensson dari Dortmund dalam insiden itu sepenuhnya tepat. Ya, pemain asal Swedia tersebut menghantam pergelangan kaki Pinckert dengan bagian bawah sepatu yang terbuka. Dengan demikian, menurut peraturan, apa yang disebut "Trefferbild", yakni gambaran titik kontak, mengarah pada kartu merah. Namun, menjadikan "Trefferbild" sebagai kriteria penentu apakah sebuah pelanggaran harus dihukum kartu merah adalah perkembangan yang keliru sejak VAR diperkenalkan. Pendekatan itu sama sekali tidak mempertimbangkan dinamika permainan dalam insiden seperti ini. Terlebih lagi, tidak terlihat sedikit pun niat buruk dari Svensson.

Seandainya, misalnya, Pinckert sedang membawa bola lalu mengoper, dan Svensson, yang sedang bertahan dengan tekel meluncur, mengenainya dengan cara seperti yang terjadi pada Sabtu sore setelah bola sudah lama lepas, itu tentu kartu merah. Namun, dinamika dalam insiden ini sama sekali berbeda: Svensson berusaha menjangkau umpan Carney Chukwuemeka dengan kaki kirinya untuk meneruskannya ke tengah kotak penalti. Untuk itu, bek kiri BVB tersebut melancarkan tekel meluncur dan, ini faktor penentunya, ia sama sekali bukan tidak punya peluang untuk mencapai bola.

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Pinckert menyambar di antaranya dan mencongkel bola menjauh. Dalam hitungan seperseratus detik, upaya Svensson yang bertujuan menjangkau bola pun tak terelakkan berujung pada kontak dengan Pinckert. Pemain asal Swedia itu sudah tidak mungkin menarik kembali kakinya, dan tentu sangat disayangkan pemain Elversberg tersebut cedera dalam insiden itu. Namun, apa yang seharusnya dilakukan Svensson? Tanpa niat buruk sedikit pun dan dengan mempertimbangkan dinamika kejadian, itu memang pelanggaran yang bisa diganjar kartu kuning, tetapi bukan kartu merah.

Getty Images

Kembali ke istilah yang paling tidak disukai itu, "Trefferbild": jika insiden tersebut ditonton berulang kali di layar, atau bahkan diputar dalam gerak lambat, kontak pada pergelangan kaki itu, bila dilihat secara terpisah, tentu tampak layak diganjar kartu merah. Namun, menilai insiden yang berpotensi berujung pada pengusiran pemain dengan cara seperti itu, sambil sepenuhnya mengabaikan dinamikanya, tentu bukan demi kebaikan sepakbola.

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Juara dunia Mats Hummels pun, tepatnya pada Januari, berpandangan serupa ketika Svensson justru mendapat kartu merah akibat tindakan serupa dalam laga Liga Champions Dortmund melawan Tottenham Hotspur. "Ini memang tidak beruntung, tetapi saat ini keputusan wasit memang seperti itu. Bagi saya, ini bukan kartu merah. Ini kartu merah klasik yang muncul dari gambar diam, padahal rangkaian kejadiannya tidak membenarkan pengusiran," kata Hummels kala itu sebagai analis televisi di Prime Video.

Penilaian itu juga bisa diterapkan persis pada insiden Svensson pada Sabtu. Sementara itu, perdebatan sengit mengenai kejadian tersebut terjadi di studio Sky antara dua mantan pemain lainnya. "Svensson sama sekali tidak melihat Pinckert. Ia meleset dua sentimeter dari bola, ia ingin memainkan bola. Ia tidak melihat pemain lawan atau apa pun, ia hanya ingin memainkan bola […] Itu adalah rangkaian kejadian, hal-hal seperti itu memang terjadi dalam sepakbola," kata Dietmar Hamann, yang menilai keputusan Osmers untuk tidak mengeluarkan kartu merah sangat tepat. Patrick Helmes memiliki pendapat sebaliknya.

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"Gambaran titik kontaknya tidak mungkin lebih jelas lagi, risiko cederanya juga tidak mungkin lebih besar lagi. Saya setuju denganmu, Didi, bahwa ia tidak bermaksud melakukannya. Tetapi saya juga tidak bermaksud melakukan banyak hal, dan akhirnya tetap melakukannya dengan salah," kata Helmes, mantan penyerang timnas itu. Hamann, mantan pemain timnas Jerman, lantas menanggapi dengan merujuk pada istilah yang paling tidak disukai malam itu: "Dengan memakai kata Trefferbild, kamu sudah menggugurkan argumenmu sendiri."

Sementara itu, wasit Osmers sendiri mengatakan kepada Sky setelah pertandingan bahwa, setelah melihat rekamannya dan berdasarkan peraturan saat ini, ia sebenarnya bisa saja memberikan kartu merah. Sangat mungkin ia akan melakukannya seandainya VAR menghubunginya dan memintanya melihat monitor. Demi sepakbola, ada baiknya Patrick Hanslbauer yang bertugas di ruang VAR di Köln tetap diam.