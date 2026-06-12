Seorang pemain asal Curaçao melontarkan sindiran kepada klub Eredivisie dari kamp pelatihan

Eloy Room mengejek NEC melalui Snapchat. Kiper utama Curaçao itu tiba-tiba membagikan foto stiker bertuliskan ‘schijt Nijmegen’ pada hari Jumat.

Room yang berusia 37 tahun akan menjadi penjaga gawang Curaçao selama Piala Dunia mendatang. Kiper Miami FC ini bermain di The Blue Wave bersama bek NEC yang menjanjikan, Deveron Fonville.

Snapchat

Namun, Room tidak menyembunyikan bahwa ia lebih menyukai Vitesse. Secara total, ia telah bermain dalam 189 pertandingan resmi mewakili tim asal Arnhem tersebut. Ini bukan pertama kalinya Room mengejek NEC.

Pada 2024, Room dihujat secara online oleh seorang pendukung NEC, dan ia pun tak bisa menahan diri untuk menanggapi. “Satu lagi. Menangkan dulu sebuah trofi, baru kamu boleh duduk di meja kami.”

Yang membuat situasi ini agak menarik adalah bahwa Room justru lahir di Nijmegen. Antara tahun 1998 dan 2001, ia bahkan pernah bermain di akademi muda NEC.

Yang jelas, Room tidak lagi diterima di Stadion Goffert. Minggu ini, ia akan bertanding bersama Curaçao melawan Jerman.

Room akan memainkan pertandingan internasional ke-70-nya mewakili pulau tersebut. Pada tahun 2010, ia masih menjadi pemain tim nasional muda Jong Oranje.