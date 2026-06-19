Seorang jurnalis Saudi membela Al-Dosari: Dia satu-satunya yang mampu membuat perbedaan

Jurnalis Saudi Khalid Al-Shneif membela kapten tim nasional Saudi, Salem Al-Dossari, di tengah gelombang kritik yang menghujani sang pemain setelah hasil imbang 1-1 melawan Uruguay pada pertandingan pertama Piala Dunia 2026.

Al-Dossari telah menjadi sasaran serangan keras dalam beberapa hari terakhir, serta desakan yang terus-menerus agar ia dicoret dari susunan pemain inti saat menghadapi Spanyol, Minggu malam mendatang.

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Al-Shneif mengatakan dalam pernyataannya melalui program “Dorina Ghir”: “Saya tidak tahu alasan serangan berlebihan terhadap Salem Al-Dossari. Memang benar dia belum menunjukkan performa yang diharapkan saat melawan Uruguay

Ia menambahkan: “Meskipun ada serangan ini, Al-Dossari tetap menjadi satu-satunya pemain yang bisa membuat perbedaan bagi kami, dan kritik terhadapnya telah berubah menjadi penghinaan dan serangan pribadi, dan hal ini tidak boleh terjadi karena ia adalah pemain di tim nasional kami dan harus didukung di ajang internasional.”

Dia menyimpulkan: “Pertandingan berikutnya melawan Spanyol akan sulit, dan kita harus melindungi semua pemain demi meraih hasil yang positif.”