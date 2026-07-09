Sentuhan tangan sebelum mencetak gol... Apakah gol pertama Prancis tidak sah?

Gol pertama yang dicetak oleh kapten Prancis, Kylian Mbappé, ke gawang Maroko dalam pertandingan perempat final Piala Dunia 2026 memicu kontroversi wasit karena adanya sentuhan tangan terhadap Adrien Rabiot di awal serangan yang berujung pada gol pembuka bagi tim Prancis.

Akun “Archivo Far”, yang berspesialisasi dalam menganalisis kasus-kasus wasit, menyelesaikan kontroversi terkait insiden tersebut dengan menegaskan bahwa gol tersebut sah dan tidak ada pelanggaran yang memerlukan intervensi teknologi video.

Akun tersebut mengajukan pertanyaan melalui platform “X”: “Apakah sentuhan tangan yang terjadi sebelum gol Mbappé layak ditinjau ulang menggunakan teknologi video?”

Dan menjawab dengan tegas: “Tidak.”

Akun tersebut menjelaskan bahwa Rabiot menyentuh bola dengan tangannya setelah bola memantul terlebih dahulu dari kakinya, dan menilai bahwa sentuhan tersebut terjadi secara tidak sengaja.

Akun tersebut menambahkan bahwa peraturan permainan menetapkan bahwa kasus semacam ini tidak tunduk pada tinjauan teknologi video, selama sentuhan tersebut bersifat tidak disengaja, dan pemain yang menyentuh bola dengan tangannya bukanlah pemain yang mencetak gol.

Berdasarkan hal tersebut, “Archivo VAR” menegaskan bahwa gol Kylian Mbappé ke gawang Maroko tercipta secara sah, dan keputusan wasit untuk mengesahkannya sesuai dengan protokol Video Assistant Referee (VAR) serta peraturan FIFA.

Timnas Prancis memastikan lolos ke babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan timnas Maroko dengan skor 2-0, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya di babak perempat final. Dengan demikian, “Les Bleus” kembali mengungguli “Singa Atlas” di babak gugur Piala Dunia, dalam laga yang menampilkan penampilan gemilang dari Yassine Bono, meskipun gawangnya kebobolan dua gol, setelah ia berhasil menahan tendangan penalti dari Kylian Mbappé.

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