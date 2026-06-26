Senjata rahasia Spanyol... De la Fuente memberikan janji kepada Muñoz

Meskipun penampilan perdananya dengan seragam "La Roja" di Piala Dunia belum terwujud, Luis de la Fuente menaruh kepercayaan penuh pada Víctor Muñoz, dengan menegaskan bahwa pemain baru Liverpool ini akan menjadi sosok kunci dalam sisa perjalanan Spanyol di Piala Dunia.

Muñoz, yang berusia 22 tahun, belum tampil dalam pertandingan-pertandingan Spanyol sejauh ini karena cedera yang dialaminya menjelang pertandingan pembuka, namun De la Fuente meredam kekhawatiran terkait cedera tersebut, dengan menyatakan bahwa kembalinya Muñoz hanyalah masalah waktu.

Pelatih Spanyol itu mengatakan dalam pernyataan kepada media: “Víctor mengalami masalah otot ringan, ini sama sekali bukan kemunduran, dia akan segera kembali.”

De la Fuente menambahkan bahwa aspek psikologis turut berperan dalam kondisinya: “Dia telah mengalami banyak emosi dan tekanan selama beberapa pekan terakhir, dan hal ini mungkin berdampak negatif padanya.”

Ia melanjutkan: “Saat ini ia hanya membutuhkan ketenangan dan kedamaian, dan saya yakin kita akan segera melihat Victor yang kita kenal, kami sedang mengupayakannya.”

De la Fuente mengakhiri pembicaraannya dengan pernyataan yang sarat dengan keyakinan: “Ingat kata-kata saya, Victor akan menjadi pemain yang sangat penting bagi kami di Piala Dunia kali ini.”