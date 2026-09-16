Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2026-27Getty

Diterjemahkan oleh

Sengatan Lebah: Kekalahan Al Ain Membawa Ronaldo Kembali ke Hari yang Menyakitkan

Al-Ain vs Al Nassr FC
Al-Ain
Al Nassr FC
AFC Champions League Elite
Brentford vs Manchester United
Brentford
Manchester United
Premier League
C. Ronaldo
Uni Emirat Arab
Arab Saudi
Inggris
Portugal

Mimpi buruk yang terulang bagi sang Don

Cristiano Ronaldo mengawali perjalanannya bersama Al Nassr di Liga Champions Asia Elite dengan kekalahan telak 4-0 dari Al Ain, di Stadion Hazza bin Zayed, sebuah hasil yang merupakan kekalahan terberat yang dialami penyerang Portugal itu sejak kepindahannya ke sepak bola Saudi pada Januari 2023.

Klub Uni Emirat Arab itu mendominasi pertandingan dengan penampilan yang kuat, di mana Hussein Rahimi membuka keunggulan pada menit ke-25, sebelum menambah gol kedua sedikit lebih dari satu jam permainan. Kemudian saudaranya, Soufiane Rahimi, mencetak gol ketiga 18 menit sebelum laga berakhir, sementara Giorgos Giakoumakis menutup empat gol itu pada menit ke-85, setelah umpan matang dari Soufiane Rahimi.

Meski seluruh bintang Al Nassr tampil dalam pertandingan tersebut, tim Saudi itu tidak mampu menciptakan ancaman nyata ke gawang Al Ain, dua kali juara Asia.

Ronaldo, yang berusia 41 tahun, masih mencari gol ke-980 dalam kariernya. Bintang Portugal itu mendapatkan peluang dari tendangan bebas pada menit-menit akhir, tetapi kiper Al Ain, Khalid Eisa, dengan mudah menepis tendangannya.

Ange Postecoglou, pelatih kepala Al Nassr, mengambil seluruh tanggung jawab usai pertandingan, dengan mengatakan: "Para pemain memberikan segala yang mereka miliki, dan saya tidak membebankan tanggung jawab apa pun kepada mereka... Tanggung jawab ada pada saya."

Pelatih itu juga menyampaikan penilaian keras terhadap penampilan timnya secara umum, dengan mengatakan: "Al Nassr secara keseluruhan buruk."

Kekalahan ini menambah penderitaan juara bertahan Liga Saudi tersebut, yang hanya meraih satu kemenangan dalam empat pertandingan terakhirnya di seluruh kompetisi.

Ini merupakan kekalahan terburuk Ronaldo sejak Agustus 2022, ketika timnya saat itu, Manchester United, menelan kekalahan telak 4-0 dari Brentford di markas tim yang dijuluki "The Bees" itu di Premier League.

Baca juga:
Badai Maroko Beri Al Nassr Kekalahan Terburuk dalam Sejarahnya

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google