Cristiano Ronaldo mengawali perjalanannya bersama Al Nassr di Liga Champions Asia Elite dengan kekalahan telak 4-0 dari Al Ain, di Stadion Hazza bin Zayed, sebuah hasil yang merupakan kekalahan terberat yang dialami penyerang Portugal itu sejak kepindahannya ke sepak bola Saudi pada Januari 2023.

Klub Uni Emirat Arab itu mendominasi pertandingan dengan penampilan yang kuat, di mana Hussein Rahimi membuka keunggulan pada menit ke-25, sebelum menambah gol kedua sedikit lebih dari satu jam permainan. Kemudian saudaranya, Soufiane Rahimi, mencetak gol ketiga 18 menit sebelum laga berakhir, sementara Giorgos Giakoumakis menutup empat gol itu pada menit ke-85, setelah umpan matang dari Soufiane Rahimi.

Meski seluruh bintang Al Nassr tampil dalam pertandingan tersebut, tim Saudi itu tidak mampu menciptakan ancaman nyata ke gawang Al Ain, dua kali juara Asia.

Ronaldo, yang berusia 41 tahun, masih mencari gol ke-980 dalam kariernya. Bintang Portugal itu mendapatkan peluang dari tendangan bebas pada menit-menit akhir, tetapi kiper Al Ain, Khalid Eisa, dengan mudah menepis tendangannya.

Ange Postecoglou, pelatih kepala Al Nassr, mengambil seluruh tanggung jawab usai pertandingan, dengan mengatakan: "Para pemain memberikan segala yang mereka miliki, dan saya tidak membebankan tanggung jawab apa pun kepada mereka... Tanggung jawab ada pada saya."

Pelatih itu juga menyampaikan penilaian keras terhadap penampilan timnya secara umum, dengan mengatakan: "Al Nassr secara keseluruhan buruk."

Kekalahan ini menambah penderitaan juara bertahan Liga Saudi tersebut, yang hanya meraih satu kemenangan dalam empat pertandingan terakhirnya di seluruh kompetisi.

Ini merupakan kekalahan terburuk Ronaldo sejak Agustus 2022, ketika timnya saat itu, Manchester United, menelan kekalahan telak 4-0 dari Brentford di markas tim yang dijuluki "The Bees" itu di Premier League.

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